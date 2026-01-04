scorecardresearch
 
ICC ने मान ली बांग्लादेश की मांग? भारत से बाहर टी20 वर्ल्ड कप के मैच कराने पर हुआ राजी

मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेट विवाद और गहरा गया है. बीसीबी ने आईसीसी से अनुरोध किया है कि वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर श्रीलंका में कराए जाएं. आईसीसी यदि अनुरोध स्वीकार होता है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने सभी वर्ल्ड कप मुकाबले श्रीलंका में खेल सकते हैं.

बांग्लादेश की क्रिकेट टीम (Photo: ICC)
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू बदलने के लिए तैयार हो सकत है. क्रिकबज ने 4 जनवरी को यह रिपोर्ट दी, ठीक कुछ घंटे बाद जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए औपचारिक रूप से वेन्यू बदलने का अनुरोध किया.

यह घटनाक्रम इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से मुस्ताफिजुर रहमान के बाहर किए जाने को लेकर उठे विवाद के बाद सामने आया है. इस मामले के बाद बीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि उनके टी20 वर्ल्ड कप मैचों को सह-मेज़बान श्रीलंका में स्थानांतरित किया जाए. हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन समझा जा रहा है कि आईसीसी इस अनुरोध पर गंभीरता से विचार कर रहा है, जिसमें खिलाड़ियों की सुरक्षा एक अहम पहलू है.

केकेआर ने रहमान को किया रिलीज

इससे पहले शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल फ्रेंचाइज़ी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया था कि वे मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज़ करें, जिन्हें नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. यह फैसला भारत में कुछ दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध के बीच लिया गया, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों के बीच एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल खेलने की अनुमति देने पर बीसीसीआई की आलोचना की थी.

बांग्लादेश सरकार ने किया हस्तक्षेप

इस निर्णय की बीसीबी ने कड़ी आलोचना की और इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया. मुस्ताफिजुर को रिलीज़ किए जाने के बाद अंतरिम सरकार ने बीसीबी को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे को आईसीसी के सामने उठाए और वर्ल्ड कप मैचों को भारत से बाहर स्थानांतरित करने की मांग करे.

कड़े शब्दों में दिए गए बयान में बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नज़रुल ने कहा कि देश बांग्लादेश और उसके क्रिकेटरों के अपमान को स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार बांग्लादेश में आईपीएल मैचों के प्रसारण को रोकने पर विचार कर रही है.

बीसीबी ने रविवार दोपहर, 4 जनवरी को औपचारिक पत्र भेज दिया है. उम्मीद की जा रही है कि आईसीसी इस पर जल्द प्रतिक्रिया देगा. अगर आईसीसी बीसीबी के अनुरोध को स्वीकार करता है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अपने सभी टी20 वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में खेलेंगे.

