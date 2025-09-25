टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान गुरुवार 25 स‍ितंबर को किया. BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम का ऐलान किया. भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पहला मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा. वहीं दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होना है.

15 सदस्यीय टीम में 5 बल्लेबाजों को मौका दिया गया है. वहीं 3 तेज गेंदबाज और 2 विकेटकीपर शामिल किए गए हैं. इसके अलावा टीम में स्प‍िन और पेस ऑलराउंडर्स को भी जगह मिली है.

इस टीम में देवदत्त पड‍िक्कल की एंट्री हुई है. इंग्लैंड दौरे पर टीम में शाम‍िल करुण नायर बाहर हैं. अभ‍िमन्यु ईश्वरन नजरअंदाज किए हैं . वहीं ऋषभ पंत के इंजर्ड होने की वजह से रवींद्र जडेजा को उपकप्तानी दी गई है.

मोहम्मद शमी के नाम पर व‍िचार नहीं किया गया. वहीं बुमराह इस सीरीज में दोनों ही टेस्ट खेलेंगे. खुद अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की पुष्ट‍ि की.

यह भी पढ़ें: सरफराज खान क्यों बाहर, अभ‍िमन्यु ईश्वरन का क्या कसूर... वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंड‍िया सेलेक्शन की 7 बड़ी बातें



Advertisement

टीम में स्पेशल‍िस्ट बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल को शाम‍िल किया गया है. चूंक‍ि पंत टीम में नहीं हैं, ऐसे में ध्रुव जुरेल और नारायण जगदीशन स्पेशल‍िस्ट विकेटकीपर हैं.



यह भी पढ़ें: India squad vs West Indies 2025: मोहम्मद शमी का टेस्ट कर‍ियर खत्म? वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से नाम क्यों गायब... BCCI का 'प्लान B' तैयार



स्पेशल‍िस्ट स्प‍िनर के तौर पर कुलदीप यादव टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. वो इंग्लैंड दौरे पर एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. वहीं स्क्वॉड में ऑलराउंडर्स पूल में नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल को शामिल किया गया है. वहीं पेस गेंदबाजी की ज‍िम्मेदारी जसप्रीत बुमराह,मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा को दी गई है.

5 बल्लेबाज- शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल

2 विकेटकीपर- ध्रुव जुरेल, एन जगदीशन

1 स्पिनर- कुलदीप यादव

1 बैटिंग ऑलराउंडर- नीतीश कुमार रेड्डी

3 स्पिन ऑलराउंडर- रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल

3 तेज गेंजबाज- जसप्रीत बुमराह,मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के ल‍िए 15 सदस्यीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव

---- समाप्त ----