Team India for West india Series 2025: जो टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. उसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है. इस टीम इंडिया के सेलेक्शन में कई बातें ऐसी रहीं, जिन पर सवाल उठ रहे हैं.
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया. इंग्लैंड दौरे पर चुने गए अभिमन्यु ईश्वरन टीम में नहीं हैं. सरफराज खान बाहर हैं. वहीं अर्शदीप सिंह और अंशुल कम्बोज जो इंग्लैंड दौरे पर गई टीम में थे, उनको भी भी टीम में नहीं चुना गया है.
यह भी पढ़ें: शमी का टेस्ट करियर खत्म? वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से नाम क्यों गायब... BCCI का 'प्लान B' तैयार
अर्शदीप और अंशुल को ना चुनने की वजह PC में नहीं बताई गई. संभवत: इसकी वजह इस सीरीज का भारत में होना है, टीम में पहले से ही जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा हैं.
लेकिन पहले जान लीजिए अजीत अगरकर ने टीम इंडिया के ऐलान में क्या खास रहा. जसप्रीत बुमराह की टेस्ट टीम में वापसी हो गई है. उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है. वहीं खराब फॉर्म में चल रहे करुण नायर की जगह देवदत्त पडिक्कल को मौका मिला है.
🚨 Presenting #TeamIndia's squad for the West Indies Test series 🔽#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/S4D5mDGJNN— BCCI (@BCCI) September 25, 2025
बुमराह ने इंग्लैंड में खेले पांच में से सिर्फ तीन टेस्ट खेले थे. अब वो 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू हो रही सीरीज के दोनों मैचों में खेलने के लिए तैयार हैं. अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, "बुमराह दोनों टेस्ट खेलने के लिए एक्साइटेड हैं. हालांकि हमें बड़े टूर्नामेंट को देखते हुए उनकी फिटनेस पर ध्यान रखना होगा."
यह भी पढ़ें: करुण नायर के टेस्ट करियर पर Full Stop? वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर होने पर अगरकर ने दी सफाई
रवींद्र जडेजा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जबकि टीम की कमान शुभमन गिल संभालेंगे. टीम के नियमित उपकप्तान ऋषभ पंत चोट के कारण सीरीज से बाहर हैं. इंग्लैंड सीरीज के दौरान उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था. अगरकर ने कहा कि उम्मीद है कि पंत नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए फिट हो जाएंगे.
उनकी गैरमौजूदगी में ध्रुव जुरेल और एन जगदीशन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट 14 से 26 नवंबर तक कोलकाता और गुवाहाटी में खेले जाएंगे. इसके बाद तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी, जिसका समापन 19 दिसंबर को होगा.
अब जान लीजिए उन सवालों के जवाब, जो तमाम क्रिकेट फैन्स के मन में जूझ रहे होंगे. खासकर सरफराज खान और अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर. आइए इन सवालों को जवाब जानते हैं. वहीं अगरकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कहीं, आइए उनको प्वाइंट् वाइज समझ लेते हैं
टीम इंडिया सेलेक्शन से जुड़ी 7 बड़ी बातें:
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उप कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव