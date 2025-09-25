Team India for West india Series 2025: जो टीम वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. उसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है. इस टीम इंड‍िया के सेलेक्शन में कई बातें ऐसी रहीं, जिन पर सवाल उठ रहे हैं.

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया. इंग्लैंड दौरे पर चुने गए अभ‍िमन्यु ईश्वरन टीम में नहीं हैं. सरफराज खान बाहर हैं. वहीं अर्शदीप सिंह और अंशुल कम्बोज जो इंग्लैंड दौरे पर गई टीम में थे, उनको भी भी टीम में नहीं चुना गया है.

अर्शदीप और अंशुल को ना चुनने की वजह PC में नहीं बताई गई. संभवत: इसकी वजह इस सीरीज का भारत में होना है, टीम में पहले से ही जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद स‍िराज और प्रस‍िद्ध कृष्णा हैं.

लेकिन पहले जान लीजिए अजीत अगरकर ने टीम इंड‍िया के ऐलान में क्या खास रहा. जसप्रीत बुमराह की टेस्ट टीम में वापसी हो गई है. उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है. वहीं खराब फॉर्म में चल रहे करुण नायर की जगह देवदत्त पडिक्कल को मौका मिला है.

बुमराह ने इंग्लैंड में खेले पांच में से सिर्फ तीन टेस्ट खेले थे. अब वो 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू हो रही सीरीज के दोनों मैचों में खेलने के लिए तैयार हैं. अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, "बुमराह दोनों टेस्ट खेलने के लिए एक्साइटेड हैं. हालांकि हमें बड़े टूर्नामेंट को देखते हुए उनकी फिटनेस पर ध्यान रखना होगा."

रवींद्र जडेजा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जबकि टीम की कमान शुभमन गिल संभालेंगे. टीम के नियमित उपकप्तान ऋषभ पंत चोट के कारण सीरीज से बाहर हैं. इंग्लैंड सीरीज के दौरान उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था. अगरकर ने कहा कि उम्मीद है कि पंत नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए फिट हो जाएंगे.

उनकी गैरमौजूदगी में ध्रुव जुरेल और एन जगदीशन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट 14 से 26 नवंबर तक कोलकाता और गुवाहाटी में खेले जाएंगे. इसके बाद तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी, जिसका समापन 19 दिसंबर को होगा.

अब जान लीजिए उन सवालों के जवाब, जो तमाम क्रिकेट फैन्स के मन में जूझ रहे होंगे. खासकर सरफराज खान और अभ‍िमन्यु ईश्वरन को लेकर. आइए इन सवालों को जवाब जानते हैं. वहीं अगरकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कहीं, आइए उनको प्वाइंट् वाइज समझ लेते हैं

टीम इंडिया सेलेक्शन से जुड़ी 7 बड़ी बातें:

1- सरफराज चोटिल, पंत पर नजर: अगरकर ने कहा सरफराज अहमद चोट के कारण वेस्टइंडीज दौरे से बाहर हैं. वहीं, ऋषभ पंत के पोस्ट-विंडीज सीरीज तक फिट होने की उम्मीद है.

अगरकर ने कहा सरफराज अहमद चोट के कारण वेस्टइंडीज दौरे से बाहर हैं. वहीं, ऋषभ पंत के पोस्ट-विंडीज सीरीज तक फिट होने की उम्मीद है. 2- जडेजा क्यों बने उपकप्तान: टीम मैनेजमेंट ने बताया कि पंत के उपलब्ध न होने के चलते रवींद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया है.

टीम मैनेजमेंट ने बताया कि पंत के उपलब्ध न होने के चलते रवींद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया है. 3-बुमराह दोनों टेस्ट में उपलब्ध: जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट हैं और दोनों टेस्ट मैचों में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे.

जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट हैं और दोनों टेस्ट मैचों में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. 4-विराट-रोहित-अश्विन के रिटायरमेंट से बड़ा खालीपन: अगरकर ने माना कि इन दिग्गजों के रिटायर होने से बड़ी जगह खाली हुई है, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर युवा खिलाड़ियों ने भरोसा जगाया है.

अगरकर ने माना कि इन दिग्गजों के रिटायर होने से बड़ी जगह खाली हुई है, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर युवा खिलाड़ियों ने भरोसा जगाया है. 5- श्रेयस को लेकर स्थिति साफ: अगरकर ने स्पष्ट किया कि इंडिया A की कप्तानी मिलने का मतलब यह नहीं कि श्रेयस अय्यर भविष्य के कप्तान होंगे, हालांकि वे संभावित लीडर जरूर हैं.

अगरकर ने स्पष्ट किया कि इंडिया A की कप्तानी मिलने का मतलब यह नहीं कि श्रेयस अय्यर भविष्य के कप्तान होंगे, हालांकि वे संभावित लीडर जरूर हैं. 6- शमी और करुण पर अपडेट: शमी को लेकर कोई नई जानकारी नहीं है, लेकिन चयनकर्ताओं का कहना है कि उन्हें ज्यादा क्रिकेट खेलने की जरूरत है. वहीं, करुण नायर से टीम को इंग्लैंड दौरे पर और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी.

शमी को लेकर कोई नई जानकारी नहीं है, लेकिन चयनकर्ताओं का कहना है कि उन्हें ज्यादा क्रिकेट खेलने की जरूरत है. वहीं, करुण नायर से टीम को इंग्लैंड दौरे पर और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी. 7- ईश्वरन क्यों हुए हुए बाहर: अभ‍िमन्यु ईश्वरन टीम के साथ पिछले तीन-चार वर्षों से यात्रा करते रहे, लेकिन कभी टीम के लिए ना खेल पाने वाले ईश्वरन पर अगरकर ने कहा कि इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. अगले एक साल में कोई विदेशी दौरा नहीं होने के कारण ईश्वरन का टेस्ट डेब्यू अभी असंभव दिखाई देता है. इसकी बजाय एन जगदीश को संभावित तीसरे ओपनर के रूप में देखा जा रहा है. अगरकर ने कहा, 'सामान्यतः जब आप विदेश यात्रा करते हैं, तो 16 या 17 खिलाड़ी लेकर जाते हैं और तीसरा ओपनर शामिल करते हैं. केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अच्छा प्रदर्शन किया है. इस समय हमें तीसरे ओपनर की जरूरत नहीं है जो सिर्फ स्क्वॉड में बैठे रहे.' जरूरत पड़ने पर हम उन्हें फ्लाइट से भेज सकते हैं और टेस्ट मैच खेलवा सकते हैं.'

वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ सीरीज के ल‍िए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उप कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव





