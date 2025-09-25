scorecardresearch
 

India squad vs West Indies 2025: मोहम्मद शमी का टेस्ट कर‍ियर खत्म? वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से नाम क्यों गायब... BCCI का 'प्लान B' तैयार

वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. इस सीरीज के लिए एक बार फ‍िर मोहम्मद नजरअंदाज किए गए, सवाल है क्या अब BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने उनको लेकर प्लान B तैयार कर ल‍िया है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इसकी वजह बताई.

मोहम्मद शमी आख‍िरी बार टेस्ट क्रिकेट साल 2023 में खेले थे (Photo:Getty)
मोहम्मद शमी आख‍िरी बार टेस्ट क्रिकेट साल 2023 में खेले थे (Photo:Getty)

वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. लेकिन इस टीम में एक बार फ‍िर मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिला. ऐसे में एक तरह से माना जा रहा है कि अब भारतीय टेस्ट टीम से उनका बोर‍िया बिस्तर लगभग बंध गया है. वेस्टइंडीज की टीम अगले महीने अक्टूबर में दो टेस्ट खेलने के लिए भारत आ रही है. 

35 साल के मोहम्मद शमी ने टेस्ट में आखिरी बार भारत के लिए जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC final , The Oval) के फाइनल में खेला था. तेज गेंदबाज शमी ने अब तक 64 टेस्ट मैचों 229 विकेट निकाले हैं. उस सीरीज के बाद से लगातार भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी अटैक में वो जगह बनाने में नाकाम रहे. 

क्यों शमी का टेस्ट टीम से पत्ता कटा, क्या चोट‍िल रहना वजह 
इंग्लैंड दौरे पर मोहम्मद सिराज, प्रस‍िद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह मेन पेस गेंदबाज थे. अर्शदीप सिंह भी इस दौरे पर गए थे, वहीं अंशुल कम्बोज को भी डेब्यू करने का मौका मिला था. हर्ष‍ित राणा इंग्लैंड दौरे पर बैकअप प्लेयर के तौर पर गए थे. ऐसे में भारत के पास युवा तेज गेंदबाजों का पूल  तैयार है. वहीं शमी अब 35 साल के हैं, ऐसे में WTC की मौजूदा साइक‍िल (2025-27) के अंत तक उनकी उम्र 37 साल हो जाएगी. वहीं दूसरी बात यह भी है क‍ि शमी का हाल में क‍िसी फर्स्ट क्लास क्रि‍केट में भी प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं रहा है. 

ध्यान रहे ODI वर्ल्ड कप 2023 में शमी ने 7 मैचों में 24 विकेट लेकर धमाल मचा दिया था. लेकिन इसके बाद उन्होंने फरवरी 2024 में अपनी एड़ी का ऑपरेशन करवाया. इसके बाद उनको भारतीय टीम में लंबे अरर्से से गायब रहे. जब वो फ‍िट हुए तो उनको टेस्ट मैच खेलने  को नहीं म‍िला. हालांकि वो आख‍िरी बार भारत के लिए वनडे में चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में खेलते हुए दिखे थे. 
 

अगकर ने बताया कि शमी को क्यों नहीं चुना गया 
वेस्टइंडीज सीरीज के ल‍िए शमी को क्यों नहीं चुना गया. इस पर सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत अगरकर  ने कहा कि शमी के बारे में अभी कोई नई जानकारी नहीं है. हालांकि, उन्होंने हाल में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है और उन्हें अधिक मैच खेलने की आवश्यकता है.

किन ख‍िलाड़‍ियों को नहीं मौका? 
करुण नायर को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जबकि देवदत्त पडिक्कल और एन जगदीशन को जगह मिली है. सरफराज खान और मानव सुथार को चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज कर दिया. इस सीरीज के लिए रवींद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया है. जडेजा ऋषभ पंत के इंजर्ड होने की वजह से उपकप्तान बनाए गए हैं. वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला टेस्ट होगा. वहीं दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. वहीं इंग्लैंड दौरे पर एक भी टेस्ट नहीं खेले अभ‍िमन्यु ईश्वरन को भी टीम से बाहर रखा गया है.  

वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ सीरीज के ल‍िए 15 सदस्यीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उप कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव

 

---- समाप्त ----
