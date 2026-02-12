scorecardresearch
 
पाकिस्तान के ख‍िलाफ भी नहीं खेलेंगे अभ‍िषेक शर्मा? नामीब‍िया के ख‍िलाफ कप्तान सूर्या ने टॉस के समय कही बड़ी बात

भारत और नामीब‍िया के बीच आज (12 फरवरी) को द‍िल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम में मुकाबला हुआ. जहां भारत टीम की प्लेइंग 11 को लेकर काफी सस्पेंस देखने को मिला था, आइए देख लेते हैं भारत की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में कैसी रही.

नामीब‍िया के ख‍िलाफ टॉस के समय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि अभ‍िषेक शर्मा अभी कुछ और मैच म‍िस करेंगे (Photo: AFP)
टी20 वर्ल्ड कप में भारत और नामीबिया के बीच आज (12 फरवरी) को द‍िल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम में मुकाबला हुआ. इस मैच से पहले कई ख‍िलाड़‍ियों के खेलेने को लेकर सवाल थे. इस मुकाबले में टॉस नामीब‍िया ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. 

भारत और नामीबिया के बीच मुकाबले में टॉस नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दिल्ली की सतह और ओस के प्रभाव को देखते हुए उन्होंने लक्ष्य का पीछा करना बेहतर रणनीति बताया. इस मुकाबले में भारतीय टीम में 2 बदलाव देखने को मिले. मोहम्मद सिराज और पेट संक्रमण के भर्ती रहे अभ‍िषेक शर्मा इस मैच से बाहर रहे. वहीं उनकी जगह जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन की एंट्री हुई. 

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय कहा कि टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहती थी और इस फैसले से वह खुश हैं. उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि जब तक हम टॉस हारकर मैच जीत रहे हैं, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है. सूर्यकुमार ने माना कि टूर्नामेंट बड़ा है और ओस अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन पहले बल्लेबाजी कर स्कोर डिफेंड करना टीम को आत्मविश्वास देता है. उनके मुताबिक विकेट काफी अच्छा है और बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं.

अभ‍िषेक शर्मा कब तक नहीं खेलेंगे, सूर्या ने बताया 
टीम कॉम्ब‍िनेशन पर बात करते हुए सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय बताया कि अभिषेक शर्मा अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं और वह एक-दो मैच मिस करेंगे. यउनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया है, इसके अलावा तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, जो मोहम्मद सिराज की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल हुए हैं. सूर्या के बयान से ऐसा लगा कि अभ‍िषेक शर्मा 15 फरवरी को पाक‍िस्तान के ख‍िलाफ भी नहीं खेलेंगे. 

वहीं नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने कहा कि यह 'बेहतरीन फ्लैट क्रिकेटिंग सरफेस' है और आंकड़ों व ओस की स्थिति को देखते हुए पहले गेंदबाजी करना सही विकल्प लगा. उनका जोर अपने स्किलसेट को और कसने पर है. उन्होंने कहा कि विकेट अच्छा दिख रहा है और टीम दूसरे हाफ में लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश करेगी.  नामीबिया ने इस मैच के लिए दो बदलाव किए हैं. टीम में बेन शिकोंगो को शामिल किया गया है, जबकि मलान क्रूगर,को अतिरिक्त बल्लेबाज के रूप में मौका दिया गया है.

द‍िल्ली टी20 में भारत की प्लेइंग-11: संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह.

द‍िल्ली टी20 में नामीबिया की प्लेइंग-11: लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, मलान क्रूगर, बर्नार्ड शोल्ट्ज, बेन शिकोंगो और मैक्स हेंगो.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए नामीबिया का फुल स्क्वॉड: लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, डायलन लीचर, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज, मैक्स हेंगो, मलान क्रूगर, बेन शिकोंगो, जैक ब्रासेल और जान बाल्ट.

