टी20 वर्ल्ड कप: नामीबिया के खिलाफ अभिषेक शर्मा का खेलना मुश्किल, जानें क्या है वजह

भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा अभी बीमारी से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं और नामीबिया मैच से पहले अभ्यास सत्र में शामिल नहीं हुए. उनकी गैरमौजूदगी में संजू सैमसन और ईशान किशन ने नेट्स में लंबा अभ्यास किया. टीम प्रबंधन अभिषेक को जल्दबाजी में खिलाने के पक्ष में नहीं है.

अभिषेक शर्मा पेट की समस्या से जूझ रहे हैं (Photo: ITG)
भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा अभी पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में शुरू हुई भारतीय टीम की तैयारियों के दौरान वह मंगलवार शाम के अभ्यास सत्र में नजर नहीं आए.

वहीं, संजू सैमसन ने नेट्स में लंबा अभ्यास किया. भारत और नामीबिया के बीच मुकाबला गुरुवार शाम को नई दिल्ली में खेला जाएगा. अभ्यास सत्र में वॉशिंगटन सुंदर समेत टीम के ज्यादातर खिलाड़ी शामिल हुए. सुंदर हाल ही में टीम से जुड़े थे. यह अभ्यास फ्लडलाइट्स के तहत किया गया.

अभिषेक शर्मा फिट नहीं

बैटिंग कोच रयान टेन डोशेट ने मंगलवार को प्रेस से बात करते हुए पुष्टि की कि अभिषेक शर्मा अब भी बीमारी से जूझ रहे हैं. उन्होंने बताया कि अभिषेक पेट से जुड़ी समस्या से परेशान हैं और इसी हालत में उन्होंने शनिवार को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ भारत का पहला मैच खेला था.

डोशेट ने कहा, अभिषेक को अभी पेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह दो दिन में होने वाले मैच के लिए उपलब्ध होंगे. अभिषेक अमेरिका के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में शामिल थे, लेकिन दूसरी पारी में फील्डिंग नहीं कर पाए थे. उस मैच में वह पहली ही गेंद पर पाकिस्तान मूल के एक तेज गेंदबाज का शिकार हो गए थे.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की बायकॉट ड्रामेबाजी से कितना बदला टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल? कोच ने किया खुलासा

अभिषेक की गैरमौजूदगी में सैमसन और ईशान का अभ्यास

मंगलवार को अभिषेक की अनुपस्थिति में संजू सैमसन और ईशान किशन ने नेट्स में जोड़ी बनाकर बल्लेबाजी का अभ्यास किया. भारत ने अभ्यास के लिए दो नेट्स का इस्तेमाल किया. संजू सैमसन को अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया था. हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी वह लय हासिल नहीं कर पाए थे.

उस सीरीज में सैमसन ने पांच मैचों में सिर्फ 46 रन बनाए थे, जिसमें तीन बार वह दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. पांच मैचों की टी20 सीरीज में हर मैच खेलने वाले किसी भारतीय ओपनर का यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा.

नेट्स में सैमसन को अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक और एक स्थानीय बाएं हाथ के गेंदबाज ने लंबे स्पेल फेंके. हालांकि, सत्र की शुरुआत में वह थोड़ा असहज नजर आए. दूसरी ओर, ईशान किशन आत्मविश्वास से भरे दिखे और दुबे और हार्दिक की गेंदों पर बड़े शॉट्स लगाए.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान 10 दिन में कैसे यू-टर्न को हुआ मजबूर, ICC के इस मास्टरस्ट्रोक ने निकाल दी नकवी की हेकड़ी

अगर अभिषेक शर्मा पूरी तरह फिट नहीं हो पाते हैं, तो दिल्ली में सैमसन को खेलने का मौका मिल सकता है. लंबा टूर्नामेंट होने के कारण टीम प्रबंधन अभिषेक को जल्दबाजी में खिलाने का जोखिम नहीं लेना चाहता.

सैमसन और ईशान के अलावा तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव ने भी नेट्स में अतिरिक्त अभ्यास किया.

अभिषेक शर्मा टी20 फॉर्मेट में भारत की आक्रामक बल्लेबाजी की योजना का अहम हिस्सा हैं. टीम रविवार को दिल्ली पहुंची थी और सोमवार को आराम का दिन था. इस दौरान खिलाड़ी मुख्य कोच गौतम गंभीर के घर टीम बॉन्डिंग डिनर में शामिल हुए.

