पाकिस्तान की बायकॉट ड्रामेबाजी से कितना बदला टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल? कोच ने किया खुलासा

टीम इंडिया के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान द्वारा 15 फरवरी को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले से शुरुआती तौर पर हटने के फैसले से भारतीय टीम बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई. कोलंबो में होने वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले को लेकर ड्रेसिंग रूम में हालात सामान्य बने रहे.

नामीबिया के खिलाफ भारत के मैच से पहले बात करते हुए टेन डोशेट ने कहा कि टीम ने हमेशा की तरह क्रिकेट पर ही ध्यान रखा. उन्होंने कहा, जब तक हमें कुछ और नहीं बताया गया, हमने मानकर चला कि मैच होगा. हम राजनीति से दूर रहते हैं और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करते हैं.

आखिरकार पाकिस्तान ने अपना फैसला पलटते हुए भारत के खिलाफ खेलने की पुष्टि कर दी. यह मुकाबला अब टूर्नामेंट के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक माना जा रहा है. हालांकि, टेन डोशेट ने माना कि कोलंबो में खेलना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब पाकिस्तान पिछले दो हफ्तों से वहां अभ्यास कर रहा है.

उन्होंने कहा, कोलंबो जाना चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि पाकिस्तान वहां काफी समय से तैयारी कर रहा है, लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

पाकिस्तान का रुख और आईसीसी से टकराव

पाकिस्तान सरकार ने पहले घोषणा की थी कि वह 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी. यह फैसला बांग्लादेश द्वारा भारत यात्रा से इनकार करने के बाद लिया गया था, जिसके चलते बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया. पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने इस मुद्दे पर खुलकर बांग्लादेश का समर्थन किया था.

पीसीबी ने इस मामले को लेकर आईसीसी के सामने पांच मांगें रखीं, जिनमें बांग्लादेश पर कोई कार्रवाई न करने, पूरे राजस्व हिस्से की मांग और द्विपक्षीय क्रिकेट बहाल करने जैसे मुद्दे शामिल थे. हालांकि आईसीसी ने इनमें से तीन मांगों को साफ तौर पर खारिज कर दिया.

पाकिस्तान ने भारत से द्विपक्षीय सीरीज फिर से शुरू कराने की भी मांग की, लेकिन आईसीसी ने स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय या त्रिकोणीय सीरीज उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती.

भारत की तैयारी में कोई बदलाव नहीं

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पहले ही साफ कर चुके थे कि टीम हर हाल में मैच की तैयारी करेगी, चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों न हो. रयान टेन डोशेट ने भी इसी सोच को दोहराते हुए कहा कि टीम का ध्यान सिर्फ उन चीजों पर है, जो उसके नियंत्रण में हैं.

अब जब पाकिस्तान ने खेलने की पुष्टि कर दी है, तो 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला भारत-पाकिस्तान मुकाबला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे चर्चित मैच बनने जा रहा है.

