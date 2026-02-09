scorecardresearch
 
पाकिस्तान की अजब-गजब 3 शर्तें! एक तरफ बायकॉट, दूसरी ओर भारत से मैच खेलना है, हाथ भी मिलाना है!

बांग्लादेश को आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया था क्योंकि उसने भारत में अपने मुकाबले खेलने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश के सपोर्ट में भारत संग अपनी टीम के ग्रुप मैच का बायकॉट करने का फैसला किया. हालांकि आईसीसी की चेतावनी के बाद पीसीबी बैकफुट पर आ चुका है.

भारत-पाकिस्तान मैच पर सस्पेंस बरकरार है. (Photo: AFP)

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मुकाबले को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच जारी टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. एक ओर पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का रुख अपनाया था. आईसीसी की सख्ती के बाद अब पीसीबी बातचीत के टेबल पर आने को मजबूर हुआ.

वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाटक अब भी जारी है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए आईसीसी के सामने तीन हैरान करने वाली शर्तें भी रख दी हैं, जिसमें बढ़ी हुई फंडिंग, द्विपक्षीय क्रिकेट की बहाली और हैंडशेक प्रोटोकॉल लागू करने की मांग शामिल है.

यह भी पढ़ें: भारत-PAK मैच पर सस्पेंस खत्म होगा! ICC से मैराथन मीटिंग के बाद अब पीसीबी लेगा फाइनल कॉल

रविवार (8 फरवरी) को आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और एसोसिएट मेंबर्स के प्रतिनिधि मुबाशिर उस्मानी पाकिस्तान पहुंचे और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ लंबी बैठक की. चर्चा का मुख्य मुद्दा 15 फरवरी को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाला भारत-पाकिस्तान ग्रुप मैच रहा, जिसे लेकर पाकिस्तान ने बहिष्कार का ऐलान किया था.

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत संग मैच खेलने के लिए ICC के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं...

♦ पहली मांग ये है कि आईसीसी से पाकिस्तान को मिलने वाली सालाना फंडिंग में बढ़ोतरी की जाए. मौजूदा स्थिति में ऐसा करना आईसीसी के लिए संभव नहीं दिखता.

♦ दूसरी मांग यह है कि भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट फिर से शुरू कराया जाए. इसके लिए उसे आईसीसी का सहयोग चाहिए. अब इससे हैरत की बात क्या हो सकती है पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करना चाहती है, लेकिन वो भारत के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज शुरू करने के लिए आतुर है.

भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध सिर्फ आईसीसी या अन्य मल्टीनेशन टूर्नामेंट्स तक सीमित रहेंगे. दोनों देशों के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज 2012-13 में खेली गई थी. ऐसे में पीसीबी की इस मांग को मांगना भी मुश्किल नजर आ रहा है.

♦ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तीसरी मांग यह है कि मैदान पर खेल भावना के तहत पारंपरिक हैंडशेक को सुनिश्चित किया जाए. वैसे आईसीसी की रूलबुक में कहीं नहीं लिखा है कि हैंडशेक करना अनिवार्य है. ऐसे में ये मांग भी आईसीसी शायद ही माने.

एशिया कप में हुआ था हैंडशेक विवाद
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एशिया कप के दौरान हुए ‘नो-हैंडशेक’ विवाद का भी मुद्दा उठाया और इसे खेल परंपराओं से जोड़कर देखा. एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल समेत तीन मैच खेले थे. उस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने तीनों मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक नहीं किया था.

यहां तक कि टॉस के दौरान भी सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाया था. इस घटना से पाकिस्तानी टीम नाराज हो गई थी और काफी विवाद खड़ा हुआ था. अब PCB उसी मुद्दे को दोबारा उठाकर मैचों में हैंडशेक प्रोटोकॉल लागू करने की मांग कर रहा है. यही नहीं एशिया कप फाइनल के बाद तनाव उस समय और बढ़ गया था, जब भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.

यह भी पढ़ें: 'हमारे बच्चे क्या सीखेंगे', बायकॉट विवाद पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा का छलका दर्द

लाहौर में हुई इस बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम 'बुलबुल' भी शामिल हुए. रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश ने आईसीसी से आर्थिक मुआवजे और भविष्य के किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी की मांग की है, हालांकि भारत मैच के बहिष्कार का फैसला पाकिस्तान सरकार ने लिया था, इसलिए अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की मंजूरी के बाद ही होगा.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अगले 24-48 घंटों में उनसे मुलाकात कर सकते हैं,अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि पाकिस्तान अपनी शर्तों पर कायम रहता है या क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी भारत vs पाकिस्तान आखिरकार मैदान पर फिर देखने को मिलेगी.

---- समाप्त ----
