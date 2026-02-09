भारत-PAK मैच पर सस्पेंस खत्म होगा! ICC से मैराथन मीटिंग के बाद अब पीसीबी लेगा फाइनल कॉल

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अगले 24 घंटे में अपना अंतिम रुख साफ कर सकता है, लाहौर में ICC अधिकारियों के साथ पांच घंटे से ज्यादा चली मैराथन बैठक के बाद यह संकेत मिले हैं. 15 फरवरी को होने वाला भारत बनाम पाकिस्तान ग्रुप मैच अब वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है.
लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में हुई इस अहम बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, ICC डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम शामिल रहे. ICC की सबसे बड़ी चिंता यह है कि टूर्नामेंट का सबसे हाईप्रोफाइल मुकाबला अनिश्चितता में ना फंस जाए.
रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी अंतिम फैसला लेने से पहले पाकिस्तान की संघीय सरकार से भी सलाह करेगा. अधिकारियों का मानना है कि अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं क्योंकि पीसीबी राजनीतिक दिशा, संभावित आर्थिक परिणामों पर गंभीरता से विचार कर रहा है.
मोहसिन नकवी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस!
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी 9 फरवरी (सोमवार) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. PCB ने 2 फरवरी को ये घोषणा की थी कि उसकी टीम वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच नहीं खेलेगी. वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले यह घोषणा की गई, जिससे विवाद बढ़ गया.
अब आईसीसी को तुरंत बातचीत की पहल करनी पड़ी. बैठक में बांग्लादेश की मौजूदगी ने मामले को और जटिल बना दिया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम 'बुलबुल' बैठक से कुछ घंटे पहले ही लाहौर पहुंचे थे. रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश ने कई मुद्दों पर एक जैसी रणनीति अपनाई है, जबकि आईसीसी समझौता कराने की कोशिश कर रहा है.
भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का फैन्स बेसब्री से इंतजार करते हैं. प्रसारण अधिकार, स्पॉन्सरशिप, विज्ञापन और वैश्विक दर्शकों की संख्या, सब कुछ इस मैच पर काफी हद तक निर्भर करता है. अगर पाकिस्तान मैच से हटता है, तो आईसीसी के ब्रॉडकास्ट पैकेज की कीमत पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे पूरे टूर्नामेंट की कमाई प्रभावित हो सकती है.
इसका असर सदस्य देशों को मिलने वाले सालाना भुगतान पर भी पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत सभी शामिल हैं. वर्ल्ड कप पहले ही शुरू हो चुका है और समय तेजी से निकल रहा है. अब सबकी नजर अगले 24 घंटों पर हैं, जो तय करेंगे कि क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता मैदान पर दिखेगी या टूर्नामेंट की सबसे बड़ी अनुपस्थिति बन जाएगी.