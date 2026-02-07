'हमारे बच्चे क्या सीखेंगे', बायकॉट विवाद पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा का छलका दर्द

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी टीम भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार को लेकर चल रहे बाहर के शोर-शराबे से खुद को दूर रखेगी और टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में पहुंचने के लिए अपने बाकी ग्रुप मैच जीतने पर पूरा ध्यान लगाएगी.

बता दें कि पाकिस्तान ने 2009 में पहली और आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इस सीजन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की बात कही है. हालांकि, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के बाकी सारे मैच खेलेगा.

कप्तान सलमान आगा ने क्या कहा

कप्तान सलमान ने बायकॉट विवाद के बीच टूर्नामेंट खेलने पर कहा, 'इसे नजरअंदाज करके हम आगे बढ़ रहे हैं. हम एक टीम के तौर पर इन बातों पर चर्चा नहीं करते और न ही इस पर ध्यान देते हैं कि बाहर क्या चल रहा है. मेरा मानना है कि यही सबसे अच्छा तरीका है. हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए और सिर्फ अपने खेल पर फोकस करना चाहिए.'

पिछले साल सितंबर से भारतीय क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मैचों में हाथ न मिलाने की नीति अपनाई है, जो पहलगाम हमले के पीड़ितों के समर्थन में लिया गया फैसला है. इस पर सलमान ने कहा, हमें इससे कोई ठेस नहीं पहुंची है. लेकिन खेल के लिए यह अच्छा नहीं है. ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए.



उन्होंने आगे कहा, जब मैं बच्चा था, तब मैंने हमेशा देखा कि खिलाड़ी खेल को बेहतर बनाने के लिए जरूरी चीजें करते थे. हम किसी हद तक रोल मॉडल होते हैं. अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे और आगे चलकर वही करेंगे. इसलिए मेरा मानना है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए.

भारत से मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान तो क्या होगा?

भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का मतलब है कि पाकिस्तान को उस मुकाबले के 2 अंक नहीं मिलेंगे. ऐसे में सुपर-8 में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को अपने बाकी तीनों ग्रुप मैच जीतने होंगे. भारत के अलावा पाकिस्तान के ग्रुप में नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया की टीमें हैं.

