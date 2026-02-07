scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हमारे बच्चे क्या सीखेंगे', बायकॉट विवाद पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा का छलका दर्द

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार और उससे जुड़े राजनीतिक विवादों से टीम खुद को दूर रखेगी और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने बाकी ग्रुप मैच जीतने पर ध्यान देगी. भारत के खिलाफ मैच न खेलने के कारण पाकिस्तान को 2 अंक नहीं मिलेंगे.

Advertisement
X
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा (Photo: ITG)
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा (Photo: ITG)

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी टीम भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार को लेकर चल रहे बाहर के शोर-शराबे से खुद को दूर रखेगी और टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में पहुंचने के लिए अपने बाकी ग्रुप मैच जीतने पर पूरा ध्यान लगाएगी.

बता दें कि पाकिस्तान ने 2009 में पहली और आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इस सीजन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की बात कही है. हालांकि, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के बाकी सारे मैच खेलेगा. 

कप्तान सलमान आगा ने क्या कहा

सम्बंधित ख़बरें

Jasprit Bumrah and harshit Rana
बुमराह बाहर, ईशान करेंगे ओपन? USA के ख‍िलाफ टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 कैसी होगी
Suryakumar Yadav
2 स्प‍िनर, ईशान ओपनर...? भारत का वर्ल्ड कप कॉम्ब‍िनेशन सूर्या ने बताया
Suryakumar Yadav, SALMAN AGHA
'हमें तकलीफ नहीं, पर क्रिकेट...', PAK कप्तान ने छेड़ा हैंडशेक विवाद का राग
Abhishek is the x factor in the world cup for India
अभिषेक होंगे इंडिया के लिए वर्ल्ड कप एक्स फैक्टर?
Harshit Rana
T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंड‍िया को झटका, हर्ष‍ित राणा बाहर, जानें वजह

कप्तान सलमान ने बायकॉट विवाद के बीच टूर्नामेंट खेलने पर कहा, 'इसे नजरअंदाज करके हम आगे बढ़ रहे हैं. हम एक टीम के तौर पर इन बातों पर चर्चा नहीं करते और न ही इस पर ध्यान देते हैं कि बाहर क्या चल रहा है. मेरा मानना है कि यही सबसे अच्छा तरीका है. हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए और सिर्फ अपने खेल पर फोकस करना चाहिए.'

यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तान की फंडिंग रोको, कुछ साल तक क्रिकेट से करो बैन', अनुराग ठाकुर की ICC से मांग

Advertisement

पिछले साल सितंबर से भारतीय क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मैचों में हाथ न मिलाने की नीति अपनाई है, जो पहलगाम हमले के पीड़ितों के समर्थन में लिया गया फैसला है. इस पर सलमान ने कहा, हमें इससे कोई ठेस नहीं पहुंची है. लेकिन खेल के लिए यह अच्छा नहीं है. ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, जब मैं बच्चा था, तब मैंने हमेशा देखा कि खिलाड़ी खेल को बेहतर बनाने के लिए जरूरी चीजें करते थे. हम किसी हद तक रोल मॉडल होते हैं. अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे और आगे चलकर वही करेंगे. इसलिए मेरा मानना है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें: 'नहीं खेलेंगे भारत से...', T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का नाटक जारी, श्रीलंका की अपील भी बेअसर

भारत से मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान तो क्या होगा?

भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का मतलब है कि पाकिस्तान को उस मुकाबले के 2 अंक नहीं मिलेंगे. ऐसे में सुपर-8 में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को अपने बाकी तीनों ग्रुप मैच जीतने होंगे. भारत के अलावा पाकिस्तान के ग्रुप में नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया की टीमें हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement