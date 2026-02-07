scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs USA: जसप्रीत बुमराह बैठेंगे बाहर, ईशान किशन करेंगे ओपन? अमेर‍िका के ख‍िलाफ टीम इंड‍िया 13 फ‍िट ख‍िलाड़ी से चुनेगी प्लेइंग 11

जसप्रीत बुमराह वायरल फीवर के कारण USA के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में खेलने की संभावना कम है. भारत के पास फिलहाल 13 फिट खिलाड़ी हैं. वॉशिंगटन सुंदर अब भी अनफिट हैं, जबकि ईशान किशन अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं.

Advertisement
X
जसप्रीत बुमराह अमेर‍िका के ख‍िलाफ पहले मैच में संभवत: बाहर बैठेंगे (Photo: AFP)
जसप्रीत बुमराह अमेर‍िका के ख‍िलाफ पहले मैच में संभवत: बाहर बैठेंगे (Photo: AFP)

IND vs USA T20 WC Match: टी20 वर्ल्ड कप कप 2026 की शुरुआत आज (7 फरवरी) से हो रही है. भारत अपना पहला मैच संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के ख‍िलाफ खेलेगा. लेकिन इस मैच से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए टेंशन बढ़ गई है.

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मुकाबले में खेलने की संभावना बेहद कम है. वायरल फीवर से जूझ रहे बुमराह को टीम मैनेजमेंट आराम देने के पक्ष में है और उन्हें वानखेड़े स्टेडियम में शनिवार को होने वाले ओपनिंग मैच के लिए जल्दबाज़ी में उतारने का कोई इरादा नहीं है.

इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार, बुमराह को एहतियातन आराम दिया जाएगा. मैच की पूर्व संध्या पर वह मैदान पर जरूर पहुंचे, लेकिन उन्होंने अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया. ऐसे में मोहम्मद सिराज के प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की पूरी संभावना है.

सम्बंधित ख़बरें

T20 WORLD CUP
ओपनिंग टेंशन, कॉम्बिनेशन और बुमराह संग प्रयोग... टी20 वर्ल्ड कप से पहले नहीं सुलझे ये सवाल
Jasprit Bumrah
Jasprit Bumrah को ICC की T-20 रैंकिंग में हुआ फायदा!
Ishan Kishan- Suryakumar Yadav
वाइजैग में टीम इंड‍िया का T20 र‍िकॉर्ड बमबम, ईशान का चला है बल्ला, सूर्या ने क्या किया?
ind vs nz
अभिषेक के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, भारत ने 8 विकेट से जीता तीसरा टी20
Suryakumar Yadav, Shivam Dube, IND vs NZ, Raipur
सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया, गुवाहाटी में ऐसी हो सकती है प्लेइंग 11

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम के पास फिलहाल सिर्फ 13 फिट खिलाड़ी उपलब्ध हैं. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अंतिम फिटनेस क्लीयरेंस का इंतज़ार कर रहे हैं. सुंदर की गैरमौजूदगी में टीम चयन की चुनौती और बढ़ गई है.

Advertisement

गौरतलब है कि मोहम्मद सिराज को अंतिम समय पर टीम में शामिल किया गया था, जब तेज गेंदबाज हर्षित राणा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 फरवरी को नवी मुंबई में खेले गए वॉर्म-अप मुकाबले के दौरान घुटने में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. उस समय बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा था कि विशेषज्ञ से सलाह और स्कैन के बाद हर्षित को टूर्नामेंट के लिए अनफिट घोषित किया गया है और सिराज को उनके स्थान पर टीम में शामिल किया गया है.

बल्लेबाज़ी क्रम की बात करें तो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के पारी की शुरुआत करने की संभावना है. ईशान किशन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में ओपनर के तौर पर 53 रन बनाए थे. इससे पहले, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ त्रिवेंद्रम में खेले गए टी20 मुकाबले में नंबर तीन पर उतरते हुए 103 रन की पारी खेली थी.

संजू सैमसन के फॉर्म में न होने के चलते टीम मैनेजमेंट शीर्ष क्रम में ईशान किशन पर भरोसा जता रहा है और उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement