पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Men’s T20 World Cup 2026) को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. Beyond23 Cricket पॉडकास्ट पर बात करते हुए क्लार्क ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट के सबसे मजबूत दावेदार होंगे, दोनों टीमें सेमीफाइनल तक पहुंच सकती हैं.

और पढ़ें

T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी. भारत को ग्रुप A में रखा गया है. जहां उसके साथ पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया शामिल हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप B में श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान हैं.



यह भी पढ़ें: ICC ने बांग्लादेश की न‍िकाल दी हेकड़ी, अब भारत में ही खेलना होगा मैच... नहीं तो T20 वर्ल्ड कप 2026 से होगी छुट्टी

क्लार्क ने कहा कि भारत ने अब तक दो बार T20 वर्ल्ड कप जीता है. पहली बार 2007 में पाकिस्तान को हराकर और दूसरी बार 2024 में साउथ अफ्रीका को फाइनल में मात देकर उसने ऐसा किया. ऐसे में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतर रही है.

भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. इस मैच को लेकर क्लार्क ने साफ कहा कि भारत का पलड़ा भारी रहेगा.



यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी मूल के इंग्लिश खिलाड़ियों को मिला भारत का वीजा... टी20 वर्ल्ड कप में ले पाएंगे भाग

Advertisement

माइकल क्लार्क ने कहा- हर कोई जानता है कि भारत को बड़े मैच जीतने का एक्सपीर‍ियंस है. हाल के वर्षों में भारत ने पाकिस्तान पर दबदबा बनाया है. पाकिस्तान के पास टैलेंट है, लेकिन भारत की टीम दबाव में बेहतर प्रदर्शन करती है.

उन्होंने आगे कहा कि भारत ने अब तक 10 T20 वर्ल्ड कप में से 8 में पाकिस्तान को हराया है. 2024 के फाइनल में भी भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर अपनी ताकत साबित की थी. क्लार्क के मुताबिक- अनुभव, टीम की गहराई और मानसिक मजबूती भारत को बाकी टीमों से आगे रखती है.





---- समाप्त ----