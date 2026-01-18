scorecardresearch
 
पाकिस्तानी मूल के इंग्लिश खिलाड़ियों को मिला भारत का वीजा... टी20 वर्ल्ड कप में ले पाएंगे भाग

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को होगी और खिताबी मुकाबला 8 मार्च को निर्धारित है. वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी की तैयारियां जोरों पर हैं.

आदिल राशिद और रेहान अहमद टी20 वर्ल्ड कप में भाग ले सकेंगे. (Photo: Getty)
आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तानी मूल खिलाड़ियों के वीजा को लेकर चल रही अनिश्चितता अब समाप्त हो गई है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने औपचारिक रूप से हस्तक्षेप करते हुए सभी 42 मामलों की निगरानी अपने हाथ में ले ली है, ताकि किसी टीम की तैयारी एवं लॉजिस्टिक्स पर असर न पड़े.

पाकिस्तानी मूल के तीन इंग्लिश खिलाड़ियों आदिल राशिद, रेहान अहमद और साकिब महमूद के वीजा स्वीकृत हो चुके हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड्स टीम के सदस्यों को भी वीजा मिल चुका है. कनाडा टीम के सपोर्ट सदस्य शाह सलीम जफर को भी अनुमति प्रदान कर दी गई है.

संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम अली खान और शयान जहांगीर, जबकि नीदरलैंड्स के स्क्वॉड में ज़ुल्फिकार साकिब जैसे पाकिस्तानी मूल खिलाड़ी शामिल हैं. संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, बांग्लादेश और कनाडा टीमों में शामिल पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए वीजा अपॉइंटमेंट अगले सप्ताह निर्धारित कर दिए गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

ICC को भारत की ओर से मिला आश्वासन
प्रतिभागियों के लिए वीजा जारी करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय है. आईसीसी की यह कवायद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान-मूल के खिलाड़ी कई फुल मेम्बर्स और एसोसिएट देशों में फैले हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विभिन्न भारतीय उच्चायोगों के साथ समन्वय बढ़ाते हुए सुनिश्चित किया है कि किसी भी आवेदन पर देरी न हो. आईसीसी को आश्वासन मिला है कि बाकी लंबित फाइलें भी निर्धारित समय सीमा में निपटा दी जाएंगी.

भारत में पाकिस्तानी मूल के आवेदकों पर सामान्यतः अतिरिक्त सुरक्षा जांच की जाती है, जिससे प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से लंबी हो जाती है. हालांकि आईसीसी के सक्रिय हस्तक्षेप के बाद यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि वीजा संबंधी सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी होंगी. इसके चलते सभी टीम्स 7 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगी.

(इनपुट: PTI)

