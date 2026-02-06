टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम कॉम्बिनेशन को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने साफ कर दिया कि अगर हालात की मांग हुई तो भारत दो स्पिनरों, यहां तक कि दो रिस्ट स्पिनरों के साथ भी उतरने से नहीं हिचकेगा.

सूर्यकुमार यादव ने कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को लेकर चल रही चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह टीम के लिए परेशानी नहीं बल्कि एक 'बहुत अच्छा सिरदर्द' है. दोनों स्पिनर हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम का हिस्सा थे, हालांकि दोनों को एक साथ सिर्फ रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में मौका मिला था, जिसे भारत ने सात विकेट से जीता था.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के पहले मुकाबले से पहले मीडिया से बातचीत में सूर्यकुमार ने कहा- यह हमारे लिए अतिरिक्त फायदा है कि हमारे पास इतने बेहतरीन गेंदबाज मौजूद हैं. लेकिन साथ ही टीम कॉम्बिनेशन और विपक्ष को भी देखना जरूरी होता है. अगर जरूरत पड़ी कि हम दो स्पिनर या दो रिस्ट स्पिनर खिलाएं, तो हम जरूर ऐसा करेंगे.

उन्होंने आगे कहा-वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव दुनिया के बेहतरीन स्पिनरों में से हैं. ऐसे विकल्प होना टीम के लिए एक बहुत अच्छा सिरदर्द है.

भारतीय कप्तान ने बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी खुलकर बात की. टीम में ज्यादा लेफ्ट-हैंड बल्लेबाज होने और ईशान किशन के अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने के सवाल पर सूर्यकुमार ने इसे ओवररेटेड बहस बताया.

उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, आप चौके-छक्के देख रहे हैं या नहीं, यही सबसे अहम सवाल है. इस स्तर पर आप हर तरह के गेंदबाजों के खिलाफ काफी क्रिकेट खेल चुके होते हैं और जमकर अभ्यास भी किया होता है.

सूर्यकुमार के मुताबिक, चाहे सामने स्पिनर हो या तेज गेंदबाज और बल्लेबाज लेफ्ट-हैंड हो या राइट-हैंड, खिलाड़ियों का फोकस सिर्फ टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर होता है. उन्होंने भरोसा जताया कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है.

