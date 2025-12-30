टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान, 'मेलबर्न हीरो' जोश टंग को मिला पहला बुलावा

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MSG) पर बॉक्सिंग डे टेस्ट की पहली सुबह जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी बिखरी, तब एक नाम सबसे ज्यादा गूंजा- वह नाम था जोश टंग का. उसी तूफानी स्पेल ने अब उन्हें टेस्ट से निकालकर सीधे टी20 वर्ल्ड कप की दहलीज तक पहुंचा दिया है. इंग्लैंड ने अगले साल होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए अपनी प्रोविजनल स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है और उसमें जोश टंग को पहली बार टी20 इंटरनेशनल कॉल-अप मिला है.

यह चयन सिर्फ एक फॉर्मल घोषणा नहीं, बल्कि उस प्रदर्शन की मुहर है, जिसने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर 5,468 दिनों का इंतजार खत्म कराया. मेलबर्न टेस्ट में टंग ने पहले दिन 5 विकेट झटकते हुए कंगारू टीम को महज 152 रनों पर समेट दिया था. रिकॉर्ड भीड़ के सामने खेली गई उस पारी ने इंग्लैंड को एशेज 2025–26 की चौथी टेस्ट में दूसरे ही दिन ऐतिहासिक जीत दिलाई.

टेस्ट से टी20 तक का भरोसा

चयनकर्ताओं के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन मेलबर्न में टंग की रफ्तार, सटीकता और दबाव में विकेट निकालने की क्षमता ने यह साफ कर दिया कि वह अब सिर्फ रेड-बॉल स्पेशलिस्ट नहीं रहे. इंग्लैंड मैनेजमेंट का मानना है कि यही आक्रामकता और कंट्रोल उन्हें सबसे छोटे फॉर्मेट में भी असरदार बना सकता है.

श्रीलंका दौरा बनेगा लिटमस टेस्ट

टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की तैयारी का अहम पड़ाव होगा श्रीलंका दौरा, जहां टीम तीन वनडे और तीन टी20 मुकाबले खेलेगी. यह सीरीज 22 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक चलेगी और यहीं से वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

हालांकि, तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को लेकर चिंता बनी हुई है. आर्चर को प्रोविजनल टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में तो शामिल किया गया है, लेकिन वह श्रीलंका दौरे का हिस्सा नहीं होंगे. एशेज के तीसरे टेस्ट में लगी बाईं तरफ की मांसपेशियों की चोट से उबरने की प्रक्रिया अभी जारी है.

पेस अटैक को मिला बैलेंस

आर्चर की गैरमौजूदगी में ब्रायडन कार्स को दोनों फॉर्मेट की टीम में शामिल किया गया है. वहीं जेमी ओवरटन, ल्यूक वुड और अब जोश टंग के साथ इंग्लैंड का पेस अटैक ज्यादा लचीला और आक्रामक नजर आता है.

बैटिंग में भी बदलाव

बल्लेबाजी विभाग में विल जैक्स की वापसी हुई है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछला व्हाइट-बॉल दौरा मिस कर बैठे थे. वहीं जैक क्रॉली को दिसंबर 2023 के बाद पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है. 8 वनडे खेल चुके क्रॉली के लिए यह खुद को दोबारा साबित करने का मौका होगा.

कप्तानी की जिम्मेदारी

टी20 और वनडे- दोनों फॉर्मेट में हैरी ब्रूक कप्तानी संभालेंगे. युवा कप्तान पर जिम्मेदारी होगी कि वह प्रयोग और स्थिरता के बीच सही संतुलन बनाए, क्योंकि यही दौरा इंग्लैंड की फाइनल वर्ल्ड कप स्क्वॉड की नींव रखेगा.

टी20 वर्ल्ड कप (प्रोविजनल स्क्वॉड)

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड

वनडे स्क्वॉड (श्रीलंका दौरा)

हैरी ब्रूक (कप्तान) , रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, ल्यूक वुड

टी20 स्क्वॉड (श्रीलंका दौरा)

हैरी ब्रूक (कप्तान) , रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड

