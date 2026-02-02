रिटायर होते हैं, फिर लौट आते हैं... भारत से मैच बायकॉट पर सुनील गावस्कर का तंज, पाकिस्तान को बताया ‘U-टर्न एक्सपर्ट’

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मैच बहिष्कार पर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने तीखा बयान दिया है. गावस्कर ने कहा कि पाकिस्तान अपने रिटायर्ड खिलाड़ियों की तरह इस मामले में भी U-टर्न ले सकता है. पाकिस्तानी खिलाड़ी रिटायरमेंट से यू-टर्न लेने में माहिर हैं. शाहिद आफरीदी, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ी इसके उदाहरण हैं.

सुनील गावस्कर ने आजतक से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अक्सर रिटायरमेंट का ऐलान करने के बाद उसे पलटते रहे हैं. उन्होंने इस फैसले को भी उसी तरह की आदत बताया. गावस्कर कहते हैं, 'मुझे लगता है कि अगले चार-पांच दिनों में, जब दुनिया भर और उनके पूर्व खिलाड़ियों से प्रतिक्रियाएं आएंगी, तो पाकिस्तान अपनी स्थिति बदल सकता है.'

भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप-स्टेज का मैच 15 फरवरी, कोलंबो में होना था. लेकिन रविवार (1 फरवरी) शाम को पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की कि राष्ट्रीय टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. यह कदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की तरफ से लिया गया, जो बांग्लादेश के समर्थन में T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने की धमकी दे चुके थे.

उनका इतिहास सब जानते हैं: गावस्कर

आईसीसी ने बांग्लादेश को आगामी टूर्नामेंट से हटाकर स्कॉटलैंड को ग्रुप-सी में शामिल किया गया था. गावस्कर ने कहा, 'पाकिस्तान खिलाड़ियों का रिटायरमेंट वापस लेने का इतिहास सब जानते हैं. फैन्स कहते हैं तो खिलाड़ी लौट आते हैं. ऐसा कुछ 15 फरवरी से पहले भी हो सकता है.'

सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान को संभावित आईसीसी (ICC) दंड और पेनल्टी के बारे में चेतायाय उन्होंने कहा कि ICC ने 'हाइब्रिड मॉडल' इसलिए बनाया ताकि भारत और पाकिस्तान दोनों वैश्विक टूर्नामेंट में शामिल हो सकें क्योंकि दोनों देश हाल के वर्षों में एक-दूसरे के दौरे पर नहीं गए हैं. गावस्कर ने बताया, अगर पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ मैच से पीछे हटने का ठोस कारण नहीं है या वे कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन का आधार नहीं दिखा सकते, तो ICC बोर्ड कार्रवाई करेगा.'

आईसीसी ने पाकिस्तान की घोषणा पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह का निर्णय खेल और फैन्स के हित में नहीं है, जिसमें पाकिस्तान के करोड़ों प्रशंसक भी शामिल हैं. आईसीसी ने पीसीबी को दीर्घकालिक और व्यापक परिणामों पर विचार करने के लिए कहा क्योंकि इस कदम से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ सकता है.

बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार भारतीय टीम अपना शेड्यूल योजना अनुसार जारी रखेगी. भारतीय टीम कोलंबो पहुंचेगी, सभी प्री-मैच फॉर्मैलिटी जैसे ट्रेनिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी करेगी और मैच रेफरी के फैसले का इंतजार करेगी. पाकिस्तान ने इससे पहले एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ मैच बहिष्कार की धमकी दी थी, लेकिन बाद में मुकाबला खेला.

