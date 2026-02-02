scorecardresearch
 
भारत-पाकिस्तान मैच में मोबाइल विवाद... सरफराज अहमद पर लगा नियमों के उल्लंघन का आरोप, क्या ICC लेगी अमहद

पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के मेंटर सरफराज अहमद विवादों में फंस गए हैं. सरफराज भारत के खिलाफ मुकाबले के दौरान डगआउट में मोबाइल फोन का यूज करते दिख. ये मुकाबला भारतीय टीम ने 58 रनों से अपने नाम किय़ा.

सरफराज अहमद डगआउट में मोबाइल फोन चलाते देखे गए. (Photo: Screengrab)

भारत और पाकिस्तान के बीच 1 फरवरी (रविवार) को अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-6 मुकाबला खेला गया. बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने 58 रनों से जीत हासिल की और सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया. दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम का सफर इस हार के साथ ही समाप्त हो गया..

इस मुकाबले के दौरान विवाद भी देखने को मिला, जिसके केंद्र में पाकिस्तानी टीम के मेंटर सरफराज अहमद हैं. सरफराज को खिलाड़ियों के डगआउट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया, जिसके चलते उनपर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा. जैसे ही यह तस्वीर सामने आई, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और सवाल उठने लगे कि आखिर सरफराज को आईसीसी के सख्त नियमों के बावजूद मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत कैसे दी गई.

यह भी पढ़ें: 30 रन बनाकर भी इतिहास रच गए वैभव सूर्यवंशी... शुभमन गिल-उन्मुक्त चंद को पछाड़ा

आईसीसी के नियमों के मुताबिक, प्लेयर और मैच ऑफिशियल एरिया (PMOA) में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस- जैसे मोबाइल फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित इसलिए रहता है, ताकि किसी भी तरह का बाहरी प्रभाव या मैच फिक्सिंग रोका जा सके. आईसीसी के नियम 4.2.1 में साफ लिखा है, PMOA में किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से मोबाइल डिवाइस रखने या इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, चाहे वह इंटरनेट के लिए हो या किसी अन्य उद्देश्य से.'

Advertisement

क्या सरफराज अहमद ने आईसीसी नियम तोड़े?
हालांकि, इस पूरे विवाद में एक अहम बात लोगों की नजर से छूट गई. सरफराज अहमद पाकिस्तान अंडर-19 टीम में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उन्हें ना सिर्फ टीम का मेंटर, बल्कि टीम मैनेजर भी नियुक्त किया है. आईसीसी के नियमों के अनुसार टीम मैनेजर को PMOA में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति होती है, बशर्ते उसका इस्तेमाल सिर्फ क्रिकेट से जुड़े कामों या किसी जरूरी व्यक्तिगत मामले के लिए किया जाए.

आईसीसी के नियम 4.2.1 के अनुसार, 'प्रत्येक टीम मैनेजर को PMOA में मोबाइल डिवाइस रखने की अनुमति होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल क्रिकेट संचालन से जुड़े कार्यों या किसी खिलाड़ी/सपोर्ट स्टाफ के जरूरी निजी मामले के लिए किया जा सकता है, वह भी टीम मैनेजर की अनुमति से.' इस नियम के तहत देखा जाए तो सरफराज अहमद का मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आईसीसी नियमों के दायरे में आता है और इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता.

भले ही तस्वीर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया हो, लेकिन आईसीसी के नियमों को ध्यान में रखते हुए सरफराज अहमद पर किसी तरह की नियम तोड़ने की पुष्टि नहीं होती. फिलहाल इस मामले में आईसीसी की ओर से किसी जांच या कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है.

---- समाप्त ----
