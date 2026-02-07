scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पाकिस्तान को हमने इतने मौके दिए, लेकिन उन्होंने...', बायकॉट विवाद पर भड़के सुनील गावस्कर

सुनील गावस्कर ने भारत और पाकिस्तान के बीच खेल रिश्तों में असंतुलन को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान को मौका दिया, लेकिन बदले में वही व्यवहार नहीं मिला. यह बयान ऐसे समय आया है, जब पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का फैसला किया है.

Advertisement
X
सुनील गावस्कर ने बायकॉट विवाद पर क्या कहा (Photo: ITG)
सुनील गावस्कर ने बायकॉट विवाद पर क्या कहा (Photo: ITG)

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने भारत और पाकिस्तान के बीच खेल और सांस्कृतिक रिश्तों को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमानता की ओर इशारा किया है. उनका मानना है कि पाकिस्तान हमेशा भारत से पहल की उम्मीद करता है, लेकिन बदले में वही रवैया नहीं दिखाता. आजतक को दिए एक खास इंटरव्यू में गावस्कर ने कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं. चाहे वह IPL हो या कमेंट्री पैनल. लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसा जवाबी व्यवहार बहुत कम देखने को मिला है.

गावस्कर ने पाकिस्तान को लताड़ा                                                                                           

गावस्कर ने कहा, 'हमने तो पहले ही शुरुआत कर दी थी. 2008 में IPL शुरू हुआ और तब लगभग हर फ्रेंचाइजी में पाकिस्तानी खिलाड़ी थे. हमारे यहां पाकिस्तानी कमेंटेटर भी रहे हैं. पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भारत उन्हें बुलाए, लेकिन बदले में हमने कभी वैसा कुछ देखा नहीं. यह तब की बात है, जब हालात आज जैसे भी नहीं थे. पाकिस्तान की तरफ से शायद ही कभी ऐसा कुछ हुआ हो.'

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan vs Netherlands, T20 World Cup 2026
LIVE: नीदरलैंड्स की बल्लेबाजी जारी, बारिश बिगाड़ सकती है पाकिस्तान का खेल
PAKISTAN
'बच्चे क्या सीखेंगे', बायकॉट विवाद पर PAK कप्तान सलमान का छलका दर्द
Jasprit Bumrah and harshit Rana
बुमराह बाहर, ईशान करेंगे ओपन? USA के ख‍िलाफ टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 कैसी होगी
Suryakumar Yadav
2 स्प‍िनर, ईशान ओपनर...? भारत का वर्ल्ड कप कॉम्ब‍िनेशन सूर्या ने बताया
Suryakumar Yadav, SALMAN AGHA
'हमें तकलीफ नहीं, पर क्रिकेट...', PAK कप्तान ने छेड़ा हैंडशेक विवाद का राग

उन्होंने आगे कहा, 'हमारे कितने गायक, कितने फिल्मी सितारे हैं जिन्हें पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने का मौका मिला? हमेशा पहला कदम भारत ही उठाता है. जब लोग बुली करने की बात करते हैं, तो हम किसी को नहीं दबा रहे. हम बस अपना काम कर रहे हैं और अपने हाल में हैं.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: 2 स्प‍िनर, ईशान किशन ओपनर और...? टीम इंड‍िया का टी20 वर्ल्ड कप में कॉम्ब‍िनेशन कैसा होगा, सूर्या ने बताया

IND vs PAK मैच पर बहिष्कार का खतरा क्यों?

गावस्कर की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ होने वाले अहम ग्रुप मैच के बहिष्कार का फैसला किया है. यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है. गावस्कर पहले भी इस फैसले की आलोचना कर चुके हैं और उनका कहना है कि यह फैसला खेल से ज्यादा राजनीति से जुड़ा हुआ है.

पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि वह वर्ल्ड कप में खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगा. इसकी वजह बताई गई बांग्लादेश के समर्थन में एकजुटता, जिसे ICC ने सुरक्षा कारणों के चलते हटाकर स्कॉटलैंड को शामिल किया था.

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल किन 2 टीमों के बीच होगा? सुनील गावस्कर ने कर दी भव‍िष्यवाणी... पाक‍िस्तान का नाम तक नहीं लिया

भारत-पाकिस्तान मैच को क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है और अगर यह मैच नहीं होता है, तो ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स को भारी नुकसान हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement