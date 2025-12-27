2 दिन में गिरे 36 विकेट... एशेज में मेलबर्न की पिच ने चौंकाया, स्मिथ हुए आगबबूला

ऑस्ट्रेलिया के उपकप्तान स्टीव स्मिथ ने एशेज 2025–26 के चौथे टेस्ट में इस्तेमाल की गई मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) की पिच की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह पिच गेंदबाज़ों के पक्ष में ज़्यादा झुकी हुई थी. चौथा टेस्ट सिर्फ दो दिनों में समाप्त हो गया, जब इंग्लैंड ने दूसरे दिन 175 रनों का लक्ष्य हासिल कर जनवरी 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की.

2 दिन में गिरे 36 विकेट

पहले दिन ही पिच पर 20 विकेट गिरे, जहां हल्की हरी घास वाली सतह पर दोनों टीमों की बल्लेबाज़ी बिखर गई. दूसरे दिन भी हालात नहीं बदले और 16 विकेट और गिर गए. इसके साथ ही यह मैच दो दिन में खत्म हुआ और एशेज इतिहास का सातवां टेस्ट बन गया, जो इतने कम समय में नतीजे पर पहुंचा. मैच के बाद स्टीव स्मिथ इस पिच से बिल्कुल खुश नहीं दिखे और उन्होंने खुलकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की.

ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान स्मिथ ने कहा कि दो दिनों में 36 विकेट गिरना जरूरत से ज़्यादा है और उनका मानना है कि अगर पिच पर घास थोड़ी कम होती, तो हालात कुछ हद तक आसान हो सकते थे.

क्या बोले स्टीव स्मिथ

स्मिथ ने पोस्ट-मैच प्रेज़ेंटेशन में कहा, 'मुझे लगता है कि यह थोड़ा ज़्यादा था. हालात काफी मुश्किल थे, कोई भी बल्लेबाज़ जम नहीं पाया. जब आप दो दिनों में 36 विकेट गिरते देखते हैं, तो यह शायद कुछ ज़्यादा ही है. संभव है कि पिच ने क्यूरेटर्स की उम्मीद से थोड़ा अधिक मदद की हो. अगर घास को 8 मिमी तक कम कर दिया जाता, तो शायद यह सही संतुलन में होती.'

स्मिथ ने यह भी कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया दोनों पारियों में 50–60 रन और जोड़ पाता, तो टीम मुकाबले में बनी रह सकती थी. साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम की आक्रामक बल्लेबाज़ी की तारीफ भी की.

उन्होंने आगे कहा, यह एक मुश्किल मैच था और खेल बहुत जल्दी खत्म हो गया. अगर हम दोनों पारियों में 50 या 60 रन और बना पाते, तो शायद अंत तक मुकाबले में रहते. पूरे मैच के दौरान पिच ने काफी मदद दी. हालांकि आज जब गेंद थोड़ी नरम हुई और इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर ने कुछ जोरदार शॉट लगाए, तब पिच का असर थोड़ा कम हुआ. लेकिन इसके बावजूद यह पिच काफी कुछ ऑफर कर रही थी.

जानें क्यों ये पिच बनी चिंता का सबब

मेलबर्न में पहले दिन गिरे 20 विकेट, ऑस्ट्रेलिया में 1951 के एडिलेड ओवल के बाद सबसे ज़्यादा थे, जब एक दिन में 22 विकेट गिरे थे. इसी वजह से यह पिच अब भी फैंस और क्रिकेट पंडितों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी इस पर बहस जारी रहने की संभावना है.

इस बीच, इंग्लैंड ने 5,468 दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीत दर्ज कर व्हाइटवॉश से खुद को बचा लिया. अब यह एशेज सीरीज़ सिडनी की ओर बढ़ेगी, जहां पांचवां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से शुरू होगा.

