Ashes 2025: 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड ने जीता टेस्ट, कंगारुओं को 4 विकेट से हराया

5,468 दिनों का सूखा आखिरकार खत्म हो गया. इंग्लैंड ने लगभग 15 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट मैच जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया. यह यादगार जीत एशेज 2025–26 के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन, ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर हासिल हुई, जिसे कई लोग “चमत्कारी जीत” करार दे रहे हैं.
चौथी पारी में 175 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 32.2 ओवरों में 4 विकेट से जीत दर्ज की. यह 1962 के बाद पहली बार था जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट की चौथी पारी में सफल रन चेज़ किया. इसके साथ ही इंग्लैंड ने 18 टेस्ट मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया में जीत का स्वाद चखा.
इंग्लैंड की आक्रामक रणनीति आखिरकार रंग लाई. ओपनिंग जोड़ी बेन डकेट और ज़ैक क्रॉली ने महज़ 42 गेंदों में 51 रन जोड़कर लक्ष्य का दबाव काफी हद तक कम कर दिया. यह शुरुआत उस पहली पारी की नाकामी के बाद आई, जिसमें इंग्लैंड सिर्फ 110 रन पर ऑलआउट हो गया था.
दूसरे दिन गिरते रहे विकेट
दूसरे दिन इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में उस समय हल्की घबराहट देखने को मिली, जब ऑस्ट्रेलिया ने अहम विकेट झटके. जो रूट (15) और बेन स्टोक्स (2) के आउट होने के बाद इंग्लैंड जीत से सिर्फ 10 रन दूर था. हालांकि, हैरी ब्रूक (22 गेंदों पर नाबाद 18) ने कोई गलती नहीं की और टीम को सुरक्षित जीत दिलाई. यह जीत 7 जनवरी 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की पहली टेस्ट जीत थी, जब उसने सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 83 रन से हराकर एशेज 3–1 से जीती थी.
पिच पर उठे सवाल
मैच के दो दिन के भीतर खत्म हो जाने के बाद पिच को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई. पहले दिन ही 20 विकेट गिरे थे, जो ऑस्ट्रेलिया में 1951 के एडिलेड ओवल के बाद सबसे ज्यादा थे. दूसरे दिन भी विकेटों का पतझड़ जारी रहा और 16 विकेट और गिर गए.
इस सीरीज़ के पहले टेस्ट (पर्थ) में भी पहले दिन 19 विकेट गिरे थे और वहां भी मैच दो दिन में नतीजे पर पहुंच गया.
अब तक एशेज सीरीज़ में 20 में से सिर्फ 13 दिन का खेल हो पाया है. सीरीज़ का आखिरी टेस्ट 4 से 8 जनवरी तक सिडनी में खेला जाएगा. 0-5 की शर्मनाक हार से बचने के बाद इंग्लैंड सिडनी में जीत के साथ सीरीज़ खत्म करना चाहेगा, जबकि 3-1 से आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को 4-1 से समाप्त करने की कोशिश करेगा.
ऐसा रहा ये मुकाबला
इस चौथे टेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में केवल 152 रन बनाए. जोस टंग को 5 विकेट मिले. इसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी भी केवल 110 रन पर सिमट गई. यानी ऑस्ट्रेलिया को बढ़त मिली 42 रनों की.
लेकिन दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया कुछ खास नहीं कर सकी. और एक बार फिर कार्स, टंग और स्टोक्स की घातक गेंदबाजी से मेजबान 132 पर सिमट गए. इंग्लैंड के सामने 175 रनों का लक्ष्य था.जिसे इंग्लैंड ने 4 विकेट रहते चेज कर लिया.
ये जीत इंग्लैंड के लिए कई मायनों में खास है. क्योंकि इस सीरीज पर इंग्लैंड के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था. लगातार 3 मैच हार कर इंग्लैंड पहले ही सीरीज गंवा चुका था. लेकिन उसके खिलाड़ियों को लेकर भी सवाल उठ रहे थे. पूर्व खिलाड़ी भी इंग्लैंड के प्लेयर्स पर सवाल उठा रहे थे. आखिरकार इंग्लैंड को मिली इस जीत से थोड़ा शोर जरूर कम होगा.