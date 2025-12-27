एशेज में फिर बवाल... रूट ने लाबुशेन का पकड़ा कैच तो भड़का विवाद, VIDEO

एशेज 2025 में एक बार फिर विवाद देखने को मिला, जब मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन मार्नस लाबुशेन का एक विवादित आउट चर्चा का केंद्र बन गया. इस फैसले ने एक बार फिर इस सीरीज़ में अंपायरिंग और तकनीक को लेकर बहस को हवा दे दी.

दरअसल, लाबुशेन को 8 रन के निजी स्कोर पर जोश टंग की गेंद पर स्लिप में जो रूट ने लो कैच पकड़कर आउट किया. इंग्लैंड के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ लाबुशेन अपने स्थान पर डटे रहे, जिसके बाद मैदानी अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर के पास भेजा. इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने इस एशेज सीरीज़ पर छाए विवाद को और गहरा कर दिया.

दूसरी बार इसी अंदाज में हुए आउट

यह मैच में दूसरी बार था जब जोश टंग ने लाबुशेन को आउट किया, और एक बार फिर लगभग उसी अंदाज़ में. ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी लेंथ पर डाली गई गेंद पर टंग को पिच से हल्की मूवमेंट मिली. पूरी तरह आगे न बढ़ते हुए लाबुशेन ने रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का हल्का किनारा लिया और पहले स्लिप में खड़े जो रूट की ओर नीचे की तरफ गई.

जानें क्यों हुए बवाल

जो रूट ने तेजी से झुकते हुए गेंद को ज़मीन से कुछ इंच ऊपर लपक लिया. बड़े स्क्रीन पर दिखाए गए रिप्ले स्पष्ट नहीं थे. कुछ एंगल्स से ऐसा लगा कि गेंद शायद रूट के हाथों में आने से पहले ज़मीन को छू गई हो. इससे दर्शकों, कमेंटेटर्स और खिलाड़ियों के बीच मतभेद पैदा हो गए.

हालांकि, लंबी समीक्षा के बाद थर्ड अंपायर ने लाबुशेन को आउट करार दिया, यह कहते हुए कि गेंद पकड़ते समय जो रूट की उंगलियां गेंद के नीचे थीं.

इस फैसले से लाबुशेन साफ तौर पर निराश नजर आए. स्क्रीन पर ‘आउट’ का ग्राफिक आते ही उन्होंने गुस्से में हवा में मुक्का मारा और सिर हिलाते हुए पवेलियन लौट गए. यह ऐसे समय में हुआ जब ऑस्ट्रेलिया को उनसे पारी को संभालने की उम्मीद थी, लेकिन सीरीज़ में उनका खराब दौर जारी रहा.

DRS पर उठ रहे सवाल

इस आउट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) पर फिर सवाल उठने लगे. इस एशेज सीरीज़ में पहले भी तकनीक को लेकर कड़ी आलोचना हो चुकी है. दोनों टीमों ने खासतौर पर स्निकोमीटर की असंगतियों पर चिंता जताई थी, जो एडिलेड टेस्ट के दौरान चर्चा का विषय बनी थीं.

मैच की बात करें तो मुकाबला लगातार उतार-चढ़ाव से भरा रहा. भले ही ऑस्ट्रेलिया पहले ही सीरीज़ 3-0 से जीत चुका हो, लेकिन मेलबर्न टेस्ट में दोनों टीमों के गेंदबाज़ों का दबदबा देखने को मिला. इंग्लैंड के 152 रन पर ऑलआउट होने के बाद जोश टंग के पांच विकेट की बदौलत उन्होंने वापसी की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी जवाब देते हुए पहले दिन इंग्लैंड को महज 110 रन पर ढेर कर दिया.

दूसरे दिन भी कहानी कुछ ऐसी ही रही. ऑस्ट्रेलिया ने सुबह के सत्र में छह विकेट गंवा दिए, जिससे उनकी बढ़त सिमटकर सिर्फ 140 रन तक रह गई.

