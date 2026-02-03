कभी साउथ अफ्रीका के लिए काटा था गदर... अब T20 वर्ल्ड कप में इटली के लिए खेलेगा ये धुरंधर

भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में अब ज्यादा समय शेष नहीं है. टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी को होगा और इसका खिताबी मुकाबला 8 मार्च को निर्धारित है. आगामी टी20 वर्ल्ड कप में इटली की टीम भी भाग लेने जा रही है. यह इटली का पहला टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है.

इटली ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफायर 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी. इटली ने इस टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड और ग्वेर्नसे के खिलाफ जीत दर्ज कर दूसरा स्थान पाया था. इटली के साथ-साथ नीदरलैंड्स ने इस क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के जरिए टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था.

इटली की टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर चुकी है. टीम की कमान अनुभवी बल्लेबाज वेन मैडसेन को सौंपी गई है. 42 वर्षीय वेन मैडसन के पास काफी अनुभव है और उन्होंने इंग्लैंड के साथ-साथ साउथ अफ्रीका में क्लब क्रिकेट खेला है. मेडसेन ने इटली के लिए 7 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. मैडसन के नाम 253 फर्स्ट क्लास और 117 लिस्ट-ए और 219 टी20 मुकाबलों का लंबा अनुभव है.

जेजे स्मट्स की खूब हो रही चर्चा

वैसे इस सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा ऑलराउंडर जेजे स्मट्स (JJ Smuts) की हो रही है. कभी साउथ अफ्रीका के लिए धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले स्मट्स आगामी टी20 वर्ल्ड कप के दौरान इटली की जर्सी में नजर आएंगे. 2017 से 2021 के बीच स्मट्स ने साउथ अफ्रीका के लिए 6 वनडे और 13 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे.

जेजे स्मट्स (बीच में) ने साउथ अफ्रीका के लिए 19 मुकाबले खेले. (Photo: AFP/Getty)

इस दौरान जेजे स्मट्स ने साउथ अफ्रीका के लिए वनडे इंटरनेशनल में 45.00 की औसत से 180 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल रहा. वहीं टी20 इंटरनेशनल में स्मट्स के नाम पर साउथ अफ्रीका के लिए 13.38 के एवरेज से 174 रन दर्ज हैं स्मट्स ने साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 8 विकेट भी झटके. आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी स्पिन गेंदबाजी के लिए पहचाने जाने वाले स्मट्स ने अब अपने करियर को एक नया मोड़ दे दिया है.

जेजे स्मट्स ने क्लब क्रिकेट एसए से बातचीत में खुलासा किया कि उन्हें इटली के लिए खेलने की पात्रता कैसे मिली. उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी पत्नी के जरिए इटली के लिए क्वालिफाई किया है. मुझे बताया गया कि चूंकि मैंने पिछले तीन साल से साउथ अफ्रीका के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, इसलिए मैं इटली के लिए खेल सकता हूं.'

37 साल के जेजे स्मट्स साउथ अफ्रीका की घरेलू क्रिकेट में डॉल्फ़िन्स के साथ डिवीजन वन में कॉन्ट्रैक्ट पर हैं. इसके अलावा वो SA20 लीग में डरबन सुपर जायंट्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए भी खेल चुके हैं. स्मट्स के पास कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) का अनुभव भी है, जहां वे सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स का हिस्सा रह चुके हैं.

जो बर्न्स भी इटली के लिए खेल चुके

इटली के लिए किसी बड़े क्रिकेट देश के पूर्व खिलाड़ी का खेलना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी इटली ने इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेड डर्नबैक और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज जो बर्न्स को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका दिया. इटली को इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप-सी में रखा गया है, जहां उनका सामना इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड और नेपाल से होगा. कड़े ग्रुप के बावजूद इटली की टीम अपने डेब्यू को यादगार बनाने की कोशिश करेगी. इटली अपने अभियान की शुरुआत 9 फरवरी को कोलकाता में स्कॉटलैंड के खिलाफ करेगी.

क्रिकेट इतिहास में वैसे खिलाड़ियों की सूची लंबी है, जिन्होंने दो देशों का प्रतिनिधित्व किया. हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर ने समोआ के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. उनके अलावा ल्यूक रोंची, डिर्क नानेस, रस्‍टी थेरॉन, इयोन मॉर्गन और कोरी एंडरसन जैसे कई खिलाड़ी दो देशों के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि जेजे स्मट्स अपने अनुभव और आक्रामक अंदाज से इटली के इस ऐतिहासिक वर्ल्ड कप सफर को कितना खास बना पाते हैं.

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इटली का स्क्वॉड: वेन मैडसेन (कप्तान), मार्कस कैंपोपियानो, जियान पिएरो मीडे, जैन अली, अली हसन, क्रिस्चन जॉर्ज, हैरी मैनेंटी, एंथोनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, सैयद नकवी, बेन मैनेंटी, जसप्रीत सिंह, जेजे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट और थॉमस ड्रेका.

