‘शांति का मतलब खामोशी नहीं…’ पलाश मुच्छल संग शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना का नया पोस्ट VIRAL, 10 लाख लाइक्स पार

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना का एक नया इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी टूटने के कुछ दिन बाद आए इस वीडियो में स्मृति बता रही हैं कैसे वह बड़े से बड़े हालात को भी शांति से संभाल लेती हैं. यह पोस्ट एक पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड के पेड प्रमोशन का हिस्सा था.

इंस्टाग्राम पोस्ट कैप्शन में क्रिकेटर ने लिखा- मेरे लिए, शांति का मतलब खामोशी नहीं, ये नियंत्रण है. क्लिप में स्मृति कहती हैं- मैं अपनी शांति को बोलने देती हूं और अपने विश्वास को मेहनत करने देती हूं. ओनरशिप एक टाइटल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है. स्मृत‍ि के पोस्ट पर फैन्स ने जमकर प्यार लुटाया. इस पोस्ट को 24 घंटे से कम समय में 10 लाख लाइक्स मिल गए.



7 दिसंबर को स्मृति मंधाना ने पहली बार पलाश मुच्छल के साथ अपनी टली हुई शादी पर चुप्पी तोड़ी थी. उन्होंने साफ कर दिया कि शादी कैंसिल हो चुकी है और सभी से प्राइवेसी की अपील की थी.

अपनी नोट में उन्होंने लिखा था- पिछले कुछ हफ्तों में मेरी जिंदगी को लेकर काफी अटकलें लग रही थीं और मुझे लगता है कि यह सही समय है कि मैं खुद बात करूं. मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूं और चीजों को वैसे ही रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे स्पष्ट करना है कि शादी रद्द हो गई है. मैं चाहूंगी कि यह मामला यहीं खत्म हो और आप सभी से अनुरोध है कि इसे यहीं छोड़ दें. कृपया इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें अपने तरीके से चीजों को समझने और आगे बढ़ने के लिए स्पेस दें.

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए मंधाना ने यह भी कहा था- मेरा मानना है कि हम सभी को कोई न कोई ऊंचा मकसद आगे बढ़ाता है और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश का सबसे ऊंचे स्तर पर प्रतिनिधित्व करना रहा है. मैं चाहती हूं कि जब तक संभव हो, भारत के लिए खेलती रहूं और ट्रॉफियां जीतती रहूं, और यही मेरा हमेशा का फोकस रहेगा. आपके लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद. अब आगे बढ़ने का समय है.

स्मृति मंधाना का यह बयान तब आया, जब पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी उस दिन टल गई थी, जिस दिन उनके पिता अस्पताल में भर्ती हुए थे. इसी बीच, यह अफवाहें भी फैलने लगीं कि पलाश वफादार नहीं थे. पलाश भी सांगली में अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां शादी होनी थी, लेकिन बाद में वह अपने परिवार के साथ मुंबई लौट आए. अफवाहों और कयासों का दौर चलता रहा, लेकिन दोनों चुप रहे. हालांकि 7 दिसंबर को दोनों ने बयान जारी कर शादी टूटने की बात स्पष्ट कर दी.

