प्यार, 'तकरार', अब इनकार... स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल के रिश्ते की पूरी टाइमलाइन

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने रविवार को साफ कर दिया कि सिंगर पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी अब नहीं होगी. काफी दिनों से दोनों की शादी को लेकर तरह-तरह की बातें चल रही थीं, जिन्हें मंधाना ने अब खुद खत्म कर दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया कि शादी आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई है और लोगों से अपील की कि वह उनकी निजी जिंदगी का सम्मान करें.

स्मृति ने लिखा, 'मुझे यह साफ कहना है कि हमारी शादी रद्द हो चुकी है. मैं चाहती हूं कि यह बात यहीं खत्म हो जाए. पिछले कुछ हफ्तों में मेरी निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की बातें की गई हैं, इसलिए मुझे अब सबके सामने स्पष्ट करना जरूरी लगा.'

रिश्‍ते की पूरी टाइमलाइन

जुलाई 2024

दोनों ने इंस्टाग्राम पर साथ में एक पोस्ट डालकर अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया. पांच साल पूरे होने की खुशी में उन्होंने 5 अंक वाला केक भी दिखाया.

अक्टूबर 2025

एक प्रेस इवेंट में पलाश ने मजाक-मजाक में कहा था कि वह जल्द ही इंदौर के दामाद बन जाएंगे. जिसके बाद फैंस को लगा कि शादी बस होने ही वाली है.

2 नवंबर 2025

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. इस जीत के जश्न में पलाश भी शामिल हुए. स्मृति के साथ उनकी कई तस्वीरें वायरल हुईं.

नवंबर 2025

मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पलाश ने फिल्मी अंदाज़ में स्मृति को प्रपोज किया. स्मृति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें मैदान पर लाया गया, जहां पलाश ने घुटने पर बैठकर शादी का प्रस्ताव रखा. यह वीडियो खूब वायरल हुआ.

मध्य नवंबर 2025

शादी से पहले की रस्में शुरू हो गईं. 21 नवंबर को हल्दी और 22 नवंबर को मेहंदी की रस्में हुईं. भारतीय टीम की कई खिलाड़ी भी इसमें शामिल हुईं और तस्वीरें खूब वायरल रहीं.

23 नवंबर 2025

ठीक शादी वाले दिन सांगली में सारी तैयारियां पूरी थीं, लेकिन तभी खबर आई कि स्मृति के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई. इसी वजह से शादी अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई. इस दौरान पलाश की तबीयत भी खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

फिर चला अटकलों का दौर

इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं. दावा किया गया कि पलाश और स्मृति के बीच काफी विवाद हुआ है. इसके बाद स्मृति ने भी शादी से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया से डिलीट कर दीं.

साथी खिलाड़ियों ने भी स्मृति-पलाश की शादी की रस्मों से जुड़ी तस्वीरें हटा दीं. इसके बाद अटकलों को और हवा मिली.

7 दिसंबर 2025

काफी चुप्पी के बाद स्मृति मंधाना ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने शादी रद्द करने की पुष्टि करते हुए सभी से निजता बनाए रखने की अपील की.

