स्मृति मंधाना की पलाश मुच्छल से टूट गई शादी, क्रिकेटर ने इंस्टा पोस्ट में खुद किया कंफर्म

भारतीय महिला टीम की स्टार बैटर स्मृति मंधाना ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर चल रही अटकलों पर आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है. मंधाना ने कहा कि उनका पलाश मुच्छल के साथ रिश्ता खत्म हो गई. यानी उनकी शादी टूट गई है. मंधाना ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस बात की पुष्टि की.

मंधाना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जिंदगी को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं. मैं बहुत निजी स्वभाव की हूं और अपनी प्राइवेट लाइफ को निजी ही रखना चाहती हूं, लेकिन अब यह बताना जरूरी है कि शादी अब रद्द हो चुकी है. मैं चाहती हूं कि यह मामला यहीं खत्म हो जाए. आप सभी से निवेदन है कि दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें समय दें, ताकि हम इस परिस्थिति से निकल सकें और आगे बढ़ सकें.

स्मृति मंधाना ने अपने करियर को ही अपनी प्राथमिकता बताया. मंधाना ने लिखा, 'मेरा मानना है कि हम सभी को एक ऊंची ताकत दिशा दे रही है. मेरे लिए वह हमेशा भारत का प्रतिनिधित्व करना रहा है. मैं जितना लंबे समय तक संभव हो सके, अपने देश के लिए खेलना और ट्रॉफियां जीतना चाहती हूं. मेरा पूरा ध्यान उसी पर रहेगा.'

स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी तय थी, लेकिन तब इस समारोह को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. शादी के दिन ही स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद दोनों परिवारों ने शादी टालने का निर्णय लिया था. इसी दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलीं. कुछ अनवेरिफाइड चैट्स वायरल हुईं, जिनमें दावा किया गया कि पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को धोखा दिया. हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी. अब मंधाना के पोस्ट से ये तो कंफर्म हो चुका है कि शादी टूट गई.

---- समाप्त ----