T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बाद शुभमन गिल अब इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी!

सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है. एशिया कप 2025 के जरिए टी20 टीम में वापसी करने के बाद गिल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे. लगातार खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें टी20 टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है.

अब शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलते नजर आएंगे, जो एक 50 ओवर्स टूर्नामेंट है. पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) ने 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में शुभमन गिल के अलावा अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

खास बात यह है कि पंजाब की कप्तानी कौन करेगा, ये फैसला अब तक नहीं हुआ है. लेकिन शुभमन गिल के कप्तानी करने की ज्यादा संभावना है. शुभमन का टी20 इंटरनेशनल में प्रदर्शन खराब रहा है, मगर इस साल वो ओडीआई क्रिकेट में खूब चमके. साल 2025 में शुभमन ने 11 ओडीआई मैचों में 49 की औसत से 490 रन बनाए, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे. शुभमन वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान भी हैं.

शुभमन इंजरी से भी परेशान रहे हैं

शुभमन गिल को कोलकाता में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, जिसके कारण वह इस टीम के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज नहीं खेल पाए. इसके बाद उन्होंने टी20 सीरीज में वापसी की, लेकिन तीन मैचों में उनके स्कोर 4, 0 और 28 ही रहे.

पैर में चोट के कारण शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवां टी20 मैच नहीं खेल पाए और उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया. उम्मीद है कि शुभमन विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में सिर्फ कुछ ही मुकाबले खेलेंगे क्योंकि इसके बाद 11 जनवरी से शुरू होने वाली भारत vs न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में वह भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के लिए पंजाब की टीम: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारण, नमन धीर, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जसनप्रीत सिंह, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, कृष्ण भगत, गौरव चौधरी और सुखदीप बाजवा.

