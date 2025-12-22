scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बाद शुभमन गिल अब इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी!

विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह शुभमन गिल भी घरेलू क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे. शुभमन की टी20 टीम से छुट्टी हो चुकी है और अब वो ओडीआई क्रिकेट पर कुछ दिन फोकस रखेंगे.

Advertisement
X
शुभमन गिल टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिए गए. (Photo: ITG)
शुभमन गिल टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिए गए. (Photo: ITG)

सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है. एशिया कप 2025 के जरिए टी20 टीम में वापसी करने के बाद गिल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे. लगातार खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें टी20 टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है.

यह भी पढ़ें: 'बहुत शॉक्ड हूं, लेकिन...', शुभमन गिल को ड्रॉप करने पर इस दिग्गज का बयान, ईशान की जमकर तारीफ की

अब शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलते नजर आएंगे, जो एक 50 ओवर्स टूर्नामेंट है. पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) ने 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में शुभमन गिल के अलावा अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Hardik Pandya and Rinku Singh
हार्दिक-रिंकू साथ खेले तो बनेगा स्पेशल कॉम्बो, T20 वर्ल्ड कप में दूर होगी ये समस्या!
Shubman Gill
'शॉक्ड हूं, लेकिन...', गिल को ड्रॉप करने पर इस दिग्गज का बड़ा बयान
Sameer Minhas
कौन हैं समीर मिन्हास? जिन्होंने भारत के खिलाफ फाइनल में जड़े 172 रन
Dinesh Karthik
Dinesh Karthik ने Gill के बाहर होने पर क्या कहा?
Ishan Kishan
Ishan ने मुसीबत में लियाBhagavad Gita का सहारा!

खास बात यह है कि पंजाब की कप्तानी कौन करेगा, ये फैसला अब तक नहीं हुआ है. लेकिन शुभमन गिल के कप्तानी करने की ज्यादा संभावना है. शुभमन का टी20 इंटरनेशनल में प्रदर्शन खराब रहा है, मगर इस साल वो ओडीआई क्रिकेट में खूब चमके. साल 2025 में शुभमन ने 11 ओडीआई मैचों में 49 की औसत से 490 रन बनाए, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे. शुभमन वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान भी हैं.

Advertisement

शुभमन इंजरी से भी परेशान रहे हैं
शुभमन गिल को कोलकाता में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, जिसके कारण वह इस टीम के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज नहीं खेल पाए. इसके बाद उन्होंने टी20 सीरीज में वापसी की, लेकिन तीन मैचों में उनके स्कोर 4, 0 और 28 ही रहे.

पैर में चोट के कारण शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवां टी20 मैच नहीं खेल पाए और उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया. उम्मीद है कि शुभमन विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में सिर्फ कुछ ही मुकाबले खेलेंगे क्योंकि इसके बाद 11 जनवरी से शुरू होने वाली भारत vs न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में वह भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के लिए पंजाब की टीम: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारण, नमन धीर, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जसनप्रीत सिंह, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, कृष्ण भगत, गौरव चौधरी और सुखदीप बाजवा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement