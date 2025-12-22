scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बहुत शॉक्ड हूं, लेकिन...', शुभमन गिल को ड्रॉप करने पर इस दिग्गज का बड़ा बयान, ईशान किशन की जमकर तारीफ की

स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल खराब फॉर्म के चलते आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले पाएंगे. चयनकर्ताओं ने ईशान किशन और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, जो घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में रहे हैं.

Advertisement
X
शुभमन गिल टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं बन पाए. (Photo: Getty)
शुभमन गिल टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं बन पाए. (Photo: Getty)

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान 20 दिसंबर (शनिवार) को किया गया था. टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाया गया है. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की टीम से छुट्टी हो गई, जो टी20 इंटरनेशनल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे. टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 20 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाना है.

शुभमन गिल को टीम से बाहर करना हैरतअंगेज फैसला रहा. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए शुभमन गिल को बाहर किए जाने के फैसले पर हैरानी जताई है. श्रीकांत ने कहा कि वह इस फैसले से बहुत ज्यादा चौंक गए क्योंकि चयनकर्ताओं की तरफ इतना बड़ा और साहसी कदम उठाने की उम्मीद नहीं थी. हालांकि श्रीकांत ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने 15 सदस्यीय टीम को 'शानदार' बताते हुए कहा कि शुभमन गिल को अब टी20 क्रिकेट में दोबारा मौका पाने के लिए इंतजार करना होगा.

ज्यादातर फैन्स उम्मीद कर रहे थे कि शुभमन गिल टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन चयनकर्ताओं ने बड़ा फैसला लेते हुए उप-कप्तान शुभमन को बाहर कर दिया और लंबे समय बाद ईशान किशन की वापसी कराई. शुभमन इस साल एशिया कप के जरिए टी20 सेटअप में लौटे थे. वापसी के साथ ही उन्हें उपकप्तान भी बना दिया गया था, जिससे टीम मैनेजमेंट का भरोसा साफ झलकता था. लेकिन शुभमन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए. इस साल उन्होंने 15 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 291 रन बनाए.

सम्बंधित ख़बरें

GILL
एक फोन कॉल और वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो गए गिल... रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
Sunil Gavaskar
Shubman Gill को बाहर किए जाने पर Sunil Gavaskar का बयान
GILL
'प्रोजेक्ट गिल' फेल होने से गहराया कप्तानी का संकट... वर्ल्ड कप के बाद कौन लेगा सूर्या की जगह
Dinesh Karthik
Dinesh Karthik ने Gill के बाहर होने पर क्या कहा?
Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav ने Gill को लेकर क्या कहा?
Advertisement

संजू अब टॉप ऑर्डर में खेलेंगे
शुभमन गिल को प्लेइंग-11 में जगह देने के लिए भारतीय टीम को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सफल ओपनिंग जोड़ी भी तोड़नी पड़ी. इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट लगातार गिल का समर्थन करता रहा, लेकिन बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले चयनकर्ताओं ने यूटर्न लेते हुए उन्हें बाहर कर दिया, जो भारतीय क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है.

अपने यूट्यूब शो पर श्रीकांत ने कहा, 'मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं, लेकिन एक शानदार सेलेक्शन है. मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे शुभमन गिल को बाहर करेंगे, जबकि उन्हें उपकप्तान बनाया गया था. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी वह उपकप्तान थे. फिर भी, यह शानदार चयन है. अजीत अगरकर और चयन समिति को बधाई. वनडे में गिल शानदार हैं, टेस्ट में उन्होंने इंग्लैंड में ढेर सारे रन बनाए. लेकिन टी20 में वह संघर्ष कर रहे हैं. उनका स्ट्राइक रेट ईशान किशन या दूसरे खिलाड़ियों जैसा नहीं है. यहीं पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आगे निकलते हैं. अभिषेक इस समय नंबर-1 हैं, जबकि संजू और ईशान ओपनिंग के साथ विकेटकीपिंग का विकल्प देते हैं.'

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने ईशान किशन की वापसी को चयन समिति का बेहतरीन फैसला बताया. ईशान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल में हरियाणा के खिलाफ 46 गेंदों में शतक जड़ा था. श्रीकांत ने कहा, 'ईशान किशन का चयन शानदार है. घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन का इनाम मिला है. उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि टीम को जिताया. बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, ईशान.'

Advertisement

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने यह भी याद दिलाया कि डबल सेंचुरी के बाद ईशान किशन अचानक गायब हो गए थे, जबकि वह वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे. टी20 वर्ल्ड कप के लिए कोई ट्रैवलिंग रिज़र्व घोषित नहीं किया गया. बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि टूर्नामेंट भारत-श्रीलंका में होने के कारण बैक-अप खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement