लखनऊ में लिख दी गई थी शुभमन गिल को बाहर करने की स्क्रिप्ट? वर्ल्ड कप टीम सेलेक्शन की इनसाइड स्टोरी

T20 वर्ल्ड कप 2026 से शुभमन गिल को बाहर करना BCCI का सबसे चौंकाने वाला फैसला रहा है. खराब फॉर्म, विकल्पों की मौजूदगी और चयन समिति के कोर्स करेक्शन के चलते गिल को टीम से बाहर किया गया. वहीं, ईशान किशन और रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है.

शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं मिली जगह (Photo: ITG)
भारतीय क्रिकेट टीम को फॉलो करने वाले हर शख्स को उस वक्त झटका लगा, जब BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए शुभमन गिल को ही टीम से बाहर करने का फैसला किया. 26 वर्षीय गिल को भारत का भविष्य का ऑल-फॉर्मेट स्टार माना जा रहा था और उन्हें हाल ही में टीम का नया उप-कप्तान भी बनाया गया था. लेकिन खराब फॉर्म और विकल्पों की उपलब्धता के चलते भारतीय टीम प्रबंधन ने एक कड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए गिल को पूरी तरह स्क्वॉड से बाहर कर दिया.

अब उम्मीद की जा रही है कि संजू सैमसन एक बार फिर ओपनिंग की भूमिका निभाएंगे, जबकि ईशान किशन बैकअप विकल्प होंगे. लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर गिल को टीम से बाहर करने के पीछे सेलेक्टर्स की क्या रणनीति थी और इसका फैसला कब लिया गया.

यह भी पढ़ें: 'वो अच्छे प्लेयर, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन जरूरी...', शुभमन गिल को बाहर करने पर बोले चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर

आखिर BCCI को यह कदम क्यों उठाना पड़ा?

न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट पहले से ही गिल को लेकर दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा था. गिल को पैर में चोट के कारण लखनऊ में खेले गए चौथे T20I से बाहर होना पड़ा था. इसके बाद, भले ही चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन उन्हें अहमदाबाद में अंतिम T20I खेलने के लिए ज़ोर नहीं दिया गया. जो इस बात का संकेत था कि फैसला लगभग लिया जा चुका था.

PTI रिपोर्ट के मुताबिक, 'अगर BCCI सूत्रों की मानें, तो टीम मैनेजमेंट ने उप-कप्तान को बाहर करने का फैसला पहले ही कर लिया था, जबकि खिलाड़ी खुद अहमदाबाद में खेलना चाहता था क्योंकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी.'

यह भी पढ़ें: 2 साल से कर रहे थे इंतजार, वर्ल्ड कप में मिला सरप्राइज चांस, जानें ईशान किशन की वापसी की कहानी

रिपोर्ट में आगे कहा गया, 'शुरुआत में मेडिकल टीम को हेयरलाइन फ्रैक्चर का शक था, लेकिन बाद में स्कैन में यह सिर्फ़ चोट (ब्रूज़) निकली और गिल दर्द निवारक दवाओं के साथ खेल सकते थे.' लेकिन मैनेजमेंट ने गिल को नहीं बल्कि संजू सैमसन को मौका दिया.

खराब फॉर्म ने बढ़ाया दबाव

T20I में टॉप ऑर्डर पर गिल की रन बनाने में नाकामी लगातार सवालों के घेरे में रही है. सितंबर में एशिया कप के दौरान T20I टीम में वापसी के बाद से गिल ने 15 मैचों में 291 रन ही बनाए. इस दौरान उनका औसत महज 24.25 का रहा और स्ट्राइक रेट 137.26 का.गिल के बल्ले से फिफ्टी तक नहीं आई.

हाल ही में समाप्त हुई दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज़ में भी गिल सिर्फ तीन मैचों में 32 रन ही बना सके, जिससे आलोचनाएं और तेज़ हो गईं.

यह भी पढ़ें: आखिर जितेश की क्या गलती? वर्ल्ड कप टीम में इन दो खिलाड़ियों की सरप्राइज एंट्री ने चौंकाया!

T20 वर्ल्ड कप से पहले BCCI का “कोर्स करेक्शन”?

गिल को बाहर किए जाने पर, एक पूर्व चयनकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर दावा किया कि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति अपनी गलती सुधारना चाहती थी. उन्होंने कहा, 'एशिया कप में गिल को टेस्ट प्रदर्शन के आधार पर टी20 का कप्तान बनाना एक गलत फैसला था. जबकि संजू सैमसन ने कुछ भी गलत नहीं किया था तो वर्ल्ड कप से महज़ पांच मैच पहले गिल को बाहर करना इस बात का संकेत है कि यह अगरकर पैनल द्वारा किया गया एक कोर्स करेक्शन है.'

टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर).

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है. टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को होनी है और इसका खिताबी मुकाबला 20 मार्च को निर्धारित है.
 

