scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

3 साल बाद मिला मौका, फ‍िर भी बदक‍िस्मत, श्रेयस का टी20 मैच खेलने का इंतजार और बढ़ा, ईशान किशन ने छीनी जगह!

श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड संग आज (21 जनवरी) से शुरू हो रही टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे. उनकी जगह टीम ने ईशान क‍िशन को तरजीह दी है. सूर्या ने टी20 मुकाबले से एक द‍िन पहले मंगलवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईशान क‍िशन नंबर 3 पर खेलेंगे.

Advertisement
X
श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगा टी20 टीम में मौका (Photo: ITG)
श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगा टी20 टीम में मौका (Photo: ITG)

क‍िसी प्लेयर को किसी फॉर्मेट में 3 साल बाद मौका म‍िले और फ‍िर उसे यह पता चले ज‍िस सीरीज के लिए उसे चुना गया है, उसमें वह नहीं खेलेगा. ऐसा सुनकर क‍िसी को भी खराब लग सकता है. लेकिन अब यह साफ हो चुका है ज‍िन श्रेयस अय्यर को त‍िलक वर्मा की जगह टीम इंड‍िया में चुना गया, वह अब न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ बुधवार (21 जनवरी) से नागपुर में शुरू हो रही टी20 सीरीज में खेलने के लिए नहीं उतरेंगे, वह कुल म‍िलाकर बेंच पर बैठेंगे. त‍िलक वर्मा की नंबर 3 पोजीशन पर ईशान किशन का खेलना तय है. 

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही टी20 सीरीज में ईशान किशन को श्रेयस अय्यर से पहले मौका मिलेगा. भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी साफ साफ कर दिया है कि तिलक वर्मा के चोटिल होने के बाद ईशान किशन नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे.

तिलक वर्मा आमतौर पर नंबर-3 पर खेलते हैं, पेट की सर्जरी के कारण शुरुआती तीन मैचों से बाहर हो गए थे. इसी वजह से श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया में वापसी हुई है, लेकिन कप्तान ने स्पष्ट किया कि अय्यर को नंबर-5 के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Ishan Kishan
Ishan Kishan की 785 दिन बाद Team India में वापसी
India's T20I captain Suryakumar Yadav in this frame. (Getty)
'अगर रन नहीं बने तो...', सूर्या ने T20 सीरीज से पहले क्यों दिया ये बयान?
Vikas Kohli, Virat Kohli, Sanjay Manjrekar
'मैदान पर उतरो...', व‍िराट कोहली के बड़े भाई ने संजय मांजरेकर को लताड़ा
Rohit Sharma,Virat Kohli
ROKO का BCCI सेंट्रल कांट्रैक्ट से ड‍िमोशन तय? अगरकर ने चला नया पैंतरा
Shreyas Iyer,Ishan Kishan
ईशान या अय्यर? नंबर 4 की जंग में कौन जीतेगा, नागपुर T20 में क‍िसे म‍िलेगा मौका

2017 में न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ टी20 इंटरनेशल डेब्यू करने वाले श्रेयस अय्यर ने अपना आख‍िरी इस फॉर्मेट का मुकाबला 2023 में खेला था. वो 3 साल बाद द‍िसंबर 2023 में ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ बेंगलुरु में इस फॉर्मेट का मुकाबला खेले थे, उन्होंने कुल 51 टी20 इंटरनेशनल मैचों में  1104 रन 30.66 के एवरेज से बनाए हैं. ऐसे में टीम में वापसी करने के बावजूद उनको मौका नहीं म‍िलेगा, इससे उनको उदासी जरूर होगी. 

Advertisement

प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा- ईशान नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि वह हमारी टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं और उन्हें पहले चुना गया था. इसलिए उन्हें मौका देना हमारी जिम्मेदारी है.ईशान पिछले डेढ़ साल से भारत के लिए नहीं खेले हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है.

सूर्यकुमार ने यह भी साफ किया कि अगर बल्लेबाजी नंबर-4 या नंबर-5 की बात होती, तो फैसला अलग हो सकता था, लेकिन तिलक की गैरमौजूदगी में ईशान सबसे बेहतर विकल्प हैं. टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में शुरू होगा.

जब सूर्यकुमार से पूछा गया कि क्या वह खुद नंबर-3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा- मैं भारत के लिए नंबर-3 और नंबर-4 दोनों पर खेल चुका हूं. नंबर-4 पर मेरे आंकड़े थोड़े बेहतर हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से हम बदलाव कर सकते हैं.

वहीं अपने खराब फॉर्म को लेकर सूर्यकुमार ने कहा कि वह अपनी बल्लेबाजी की पहचान नहीं बदलेंगे.सूर्या ने साफ क‍िया कि मैं रन नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन अपनी शैली नहीं बदलूंगा. पिछले तीन-चार सालों से जिस तरह खेल रहा हूं, उसी तरह खेलता रहूंगा. उन्होंने टीम के महत्व पर जोर देते हुए कहा- यह टीम गेम है. अगर टीम जीतती है, तो मैं खुश हूं. व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा टीम की सफलता मायने रखती है.

Advertisement

तो कैसी होगी भारत की संभाव‍ित प्लेइंग 11?
भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कन्फर्म किया है कि चोटिल तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर नहीं, बल्कि ईशान किशन लेंगे_ इससे यह सवाल उठता है कि बैटिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे और बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा में से नंबर 8 पर कौन आएगा, अगर नागपुर के व‍िदर्भ क्रिकेट एसोस‍िएशन स्टेड‍ियम में सूखी और पिच मिलती है, जैसी इन दोनों टीमों ने 2016 में T20 वर्ल्ड कप मैच में खेली थी, तो भारत अपने दोनों रिस्ट स्पिनर को खिलाने के बारे में सोच सकता है.

ब्रेसवेल रहेंगे बाहर, ऐसी होगी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 
न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रैसवेल के नागपुर टी20 में खेलने की संभावना बेहद कम है. रविवार को हुए तीसरे वनडे में पिंडली की चोट (काफ स्ट्रेन) के कारण वह गेंदबाजी नहीं कर पाए थे और अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं.

वहीं ग्रोइन इंजरी से उबर चुके ग्लेन फिलिप्स की टीम में वापसी लगभग तय मानी जा रही है. फिलिप्स पिछले वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वह सीधे प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकते हैं. फिलिप्स की वापसी से जिमी नीशम की जगह खतरे में है. हालांकि, ब्रेसवेल टीम से बाहर रहते हैं, तो नीशम को अंतिम एकादश में जगह मिल सकती है. 

Advertisement

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग XI :टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर),रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, ज‍िमी नीशम, मिचेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, ईश सोढ़ी

न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए टीम इंड‍िया की संभाव‍ित प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान क‍िशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

भारत का टी20 सीरीज के ल‍िए स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा

न्यूजीलैंड का टी20 सीरीज के ल‍िए स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिनसन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फॉल्क्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रवींद्र, काइल जेम‍िसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement