श्रेयस अय्यर विराट कोहली-श‍िखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं. वो 34 रन बनाते ही वो इत‍िहास रच देंगे. न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ वो बुधवार (14 जनवरी) को होने वाले दूसरे वनडे में ये इत‍िहास रचेंगे.

और पढ़ें

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर इत‍िहास रचने के करीब हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में वह ऐसा रिकॉर्ड बना सकते हैं, जो अब तक सिर्फ विराट कोहली और शिखर धवन के नाम था. अय्यर महज 34 रन बनाते ही भारत के लिए वनडे में 3000 रन सबसे तेज पूरे करने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. बुधवार (14 जनवरी) को वह यह इत‍िहास रच सकते हैं.

31 साल के श्रेयस अय्यर ने वडोदरा में खेले गए पहले वनडे से इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार वापसी की. उन्होंने 47 गेंदों पर 49 रन की पारी खेली, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था. इस पारी ने यह साबित कर दिया कि चोट से उबरने के बाद भी उनका फॉर्म जबरदस्त है.

फिलहाल श्रेयस अय्यर के नाम वनडे क्रिकेट में 74 मैचों की 68 पारियों में 2966 रन दर्ज हैं. उनका औसत 47.83 का है और उन्होंने अब तक 5 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं. अगर वह दूसरे वनडे में 34 रन बना लेते हैं, तो वह 69 पारियों में 3000 रन पूरे कर लेंगे.

Advertisement

इस तरह वह शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने यह मुकाम 72 पारियों में हासिल किया था. विराट कोहली ने यह उपलब्धि 75 पारियों में पूरी की थी.

इतना ही नहीं, अगर अय्यर यह कारनामा कर लेते हैं, तो वह दुनिया के चौथे सबसे तेज बल्लेबाज बन जाएंगे. इस मामले में वह वेस्टइंडीज के दिग्गज विव रिचर्ड्स की बराबरी कर लेंगे. दुनिया में सबसे तेज 3000 वनडे रन पूरे करने का रिकॉर्ड अभी भी हाशिम अमला के नाम है, जिन्होंने सिर्फ 57 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

वडोदरा वनडे में अय्यर ने विराट कोहली के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 77 रन की अहम साझेदारी भी की. दोनों ने 76 गेंदों में यह साझेदारी निभाई और भारत को 301 रन के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा दिया.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान प्लीहा (Spleen) की चोट से जूझने के बाद अय्यर ने घरेलू क्रिकेट में मुंबई की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी में दमदार वापसी की. हिमाचल प्रदेश के खिलाफ नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 53 गेंदों में 82 रन की तूफानी पारी खेली और टीम की कप्तानी भी संभाली.

सबसे खास बात यह रही कि इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी नहीं हुई. इससे यह साफ हो गया कि वह पूरी तरह फिट हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हैं. उनकी फिटनेस से संतुष्ट होकर बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की मेडिकल टीम ने उन्हें तय समय से पहले ही क्लीयरेंस दे दी थी.

Advertisement

इसके बाद पंजाब के खिलाफ मुकाबले में अय्यर ने 34 गेंदों पर 45 रन बनाए, हालांकि मुंबई की टीम यह मैच सिर्फ 1 रन से हार गई.पहला वनडे जीतकर भारत पहले ही सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुका है. अब 14 जनवरी को राजकोट में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में टीम इंडिया की नजर सीरीज सील करने पर होगी, वहीं सभी की निगाहें श्रेयस अय्यर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर टिकी होंगी.





---- समाप्त ----