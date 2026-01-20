भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमेटी ने BCCI को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से A+ कैटेगरी हटाने का सुझाव दिया है. अगर यह लागू होता है, तो सिर्फ A, B और C कैटेगरी रहेंगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा को B कैटेगरी में रखा जा सकता है. फिलहाल यह सिर्फ प्रस्ताव है.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर सेलेक्शन कमेटी, जिसकी अगुवाई अजीत अगरकर कर रहे हैं, ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बड़े बदलाव की सिफारिश की है. इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक, सेलेक्शन कमेटी ने A+ कैटेगरी को हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये मिलते हैं.
अगर यह नया मॉडल लागू होता है, तो अब सिर्फ तीन कैटेगरी A, B और C ही जारी रहेंगी. यानी सबसे ऊंची A+ कैटेगरी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा. हालांकि, फिलहाल यह सिर्फ एक सुझाव है और BCCI ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है.
इस प्रस्ताव पर BCCI की अगली एपेक्स काउंसिल मीटिंग में चर्चा की जाएगी. बोर्ड के शीर्ष अधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि मौजूदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर को बदला जाए या नहीं.
सूत्रों के अनुसार, अगर यह नया सिस्टम लागू होता है, तो भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा को A+ की बजाय B कैटेगरी में रखा जा सकता है. यह बदलाव उनके सीमित फॉर्मेट खेलने और वर्कलोड मैनेजमेंट से जुड़ा माना जा रहा है.
फिलहाल, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A+ कैटेगरी में सिर्फ चुनिंदा खिलाड़ी शामिल होते हैं, जो तीनों फॉर्मेट में नियमित रूप से खेलते हैं. लेकिन सेलेक्शन कमेटी का मानना है कि नए क्रिकेट कैलेंडर और खिलाड़ियों की उपलब्धता को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ज्यादा व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए.
अब सबकी नजर BCCI की एपेक्स काउंसिल मीटिंग पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि भारतीय क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में यह बड़ा बदलाव लागू किया जाएगा या नहीं.
कैसे मिलते हैं BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को रुपये
BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024-25 - खिलाड़ियों की लिस्ट
किनको मिलता है BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट
बीसीसीआई के नियमानुसार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिन्होंने एक सत्र में 3 टेस्ट मैच या 8 वनडे या 10 टी20 मैच खेले हों. लेकिन बोर्ड ने पिछली बार इसमें रियायत दी थी. तब हर्षित राणा पर यह बात फिट बैठी थी. जब हर्षित राणा को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तब उन्होंने भारत के लिए दो टेस्ट, पांच वनडे और एक टी20 मैच खेले थे.