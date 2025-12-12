scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एमएस धोनी और रोहित शर्मा की यारी फिर सुर्खियों में... एक साथ उड़ाई पतंग, VIDEO

सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया था. जबकि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के अगले सीजन की तैयारियों में जुटे हैं.

Advertisement
X
रोहित शर्मा और एमएस धोनी की मैदान पर बॉन्डिंग शानदार रही है (Photo: SRMB Steel)
रोहित शर्मा और एमएस धोनी की मैदान पर बॉन्डिंग शानदार रही है (Photo: SRMB Steel)

टीम इंडिया के पूर्व कप्तानों महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा एक बार फिर साथ नजर आए हैं. धोनी-रोहित अबकी बार क्रिकेट मैदान पर नहीं, बल्कि एक मजेदार विज्ञापन में दिखे. इस विज्ञापन ने फैन्स का ध्यान आकर्षित किया. एसआरएमबी स्टील के इस ऐड में दोनों सितारे पतंगबाजी करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को मजेदार अंदाज में मात देते दिखते हैं.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. फैन्स को इस ऐड में एमएस धोनी और रोहित शर्मा की पुरानी बॉन्डिंग और नेचुरल केमिस्ट्री खूब पसंद आ रही हैं. दोनों स्क्रीन पर बेहद सहज, हंसते हुए और मिलकर रणनीति बनाते दिखते हैं, जैसे पुराने दिनों की यादें ताजा कर रहे हों.

38 साल के रोहित शर्मा अभी शानदार फॉर्म में हैं. भारत ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी, जिसमें रोहित ने दो अर्धशतक जड़े. पूरी सीरीज में उन्होंने 146 रन बनाए, जिसकी बदौलत वो आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर-1 पर बने हुए हैं. रोहित पूर्व कप्तान विराट कोहली से मामूली अंतर से आगे हैं.

धोनी खेलेंगे अपना आखिरी आईपीएल सीजन?
एमएस धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन के लिए रिटेन कर लिया है. अब सवाल है कि क्या यह उनका आखिरी आईपीएल सीजन होगा. धोनी ने इस पर अभी कोई साफ बयान नहीं दिया है, फिर भी उनके खेलने की खबर भर से फैन्स में भारी उत्साह है.

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Shamra, Virat Kohli and Gautam Gambhir
सीरीज जीत के बाद गंभीर ने ROKO को किया इग्नोर? चर्चा में इस क्रिकेटर का बयान 
What is the impact of Rohit Sharma and Virat Kohli in the dressing room
'रोहित और विराट से मिलता है मोटिवेशन', बोले यशस्वी जायसवाल 
Rohit-Kohli
BCCI कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में Rohit-Kohli का होगा डिमोशन! 
Rohit and Kohli
ICC ODI रैंकिंग में Rohit Sharma बने नंबर वन बल्लेबाज! 
Rohit Sharma and Virat Kohli are congratulated by India's captain Shubman Gill (2R) in this frame
BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ल‍िस्ट से होगा व‍िराट कोहली-रोहित शर्मा का ड‍िमोशन? शुभमन गिल का प्रमोशन... इस बैठक में ऐलान! 
Advertisement

चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पांच बार आईपीएल खिताब जीता, लेकिन पिछले दो सीजन टीम के लिए बेहद खराब रहे. आईपीएल 2025 में नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होकर सीजन के बीच में बाहर हो गए, जिसके बाद एक बार फिर टीम की बागडोर धोनी को सौंपी गई थी.

हालांकि धोनी के कप्तान बनने के बाद भी चेन्नई का प्रदर्शन नहीं सुधरा और टीम अंकतालिका में सबसे निचले स्थान पर रही. पिछले कुछ सीजन में चेन्नई की सबसे बड़ी चुनौती कमजोर मिडिल ऑर्डर और अस्थिर गेंदबाजी रही है. आईपीएल 2023 में सीएसके को चैम्पियन बनाने के बाद धोनी ने मुंबई में घुटने की सर्जरी कराई थी. इसके बाद उन्होंने 2024 और 2025 दोनों सीजन खेले, मगर ज्यादातर मैचों में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने उतरे. इसके बावजूद धोनी के रणनीतिक फैसले और टीम को संभालने का उनका अनुभव सीएसके की सबसे बड़ी ताकत बना रहा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    करियर राशिफल
    Advertisement