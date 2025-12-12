एमएस धोनी और रोहित शर्मा की यारी फिर सुर्खियों में... एक साथ उड़ाई पतंग, VIDEO

टीम इंडिया के पूर्व कप्तानों महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा एक बार फिर साथ नजर आए हैं. धोनी-रोहित अबकी बार क्रिकेट मैदान पर नहीं, बल्कि एक मजेदार विज्ञापन में दिखे. इस विज्ञापन ने फैन्स का ध्यान आकर्षित किया. एसआरएमबी स्टील के इस ऐड में दोनों सितारे पतंगबाजी करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को मजेदार अंदाज में मात देते दिखते हैं.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. फैन्स को इस ऐड में एमएस धोनी और रोहित शर्मा की पुरानी बॉन्डिंग और नेचुरल केमिस्ट्री खूब पसंद आ रही हैं. दोनों स्क्रीन पर बेहद सहज, हंसते हुए और मिलकर रणनीति बनाते दिखते हैं, जैसे पुराने दिनों की यादें ताजा कर रहे हों.

38 साल के रोहित शर्मा अभी शानदार फॉर्म में हैं. भारत ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी, जिसमें रोहित ने दो अर्धशतक जड़े. पूरी सीरीज में उन्होंने 146 रन बनाए, जिसकी बदौलत वो आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर-1 पर बने हुए हैं. रोहित पूर्व कप्तान विराट कोहली से मामूली अंतर से आगे हैं.

धोनी खेलेंगे अपना आखिरी आईपीएल सीजन?

एमएस धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन के लिए रिटेन कर लिया है. अब सवाल है कि क्या यह उनका आखिरी आईपीएल सीजन होगा. धोनी ने इस पर अभी कोई साफ बयान नहीं दिया है, फिर भी उनके खेलने की खबर भर से फैन्स में भारी उत्साह है.

चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पांच बार आईपीएल खिताब जीता, लेकिन पिछले दो सीजन टीम के लिए बेहद खराब रहे. आईपीएल 2025 में नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होकर सीजन के बीच में बाहर हो गए, जिसके बाद एक बार फिर टीम की बागडोर धोनी को सौंपी गई थी.

हालांकि धोनी के कप्तान बनने के बाद भी चेन्नई का प्रदर्शन नहीं सुधरा और टीम अंकतालिका में सबसे निचले स्थान पर रही. पिछले कुछ सीजन में चेन्नई की सबसे बड़ी चुनौती कमजोर मिडिल ऑर्डर और अस्थिर गेंदबाजी रही है. आईपीएल 2023 में सीएसके को चैम्पियन बनाने के बाद धोनी ने मुंबई में घुटने की सर्जरी कराई थी. इसके बाद उन्होंने 2024 और 2025 दोनों सीजन खेले, मगर ज्यादातर मैचों में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने उतरे. इसके बावजूद धोनी के रणनीतिक फैसले और टीम को संभालने का उनका अनुभव सीएसके की सबसे बड़ी ताकत बना रहा.

