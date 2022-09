Rohit Sharma-Dinesh Karthik: 'यू-ट्यूबर की मौज कर दी...', रोहित शर्मा ने पकड़ी दिनेश कार्तिक की गर्दन तो बने गजब के मीम्स

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 मैच में टीम इंडिया की चार विकेट से हार हुई. 208 रनों का बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी टीम इंडिया इस लक्ष्य को बचा नहीं आई और मैच गंवा बैठी. इस मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा का काफी आक्रामक अंदाज़ देखने को मिला, एक वक्त तो उन्होंने मैदान पर ही दिनेश कार्तिक की गर्दन पकड़ ली. हालांकि, यह मज़ाक में हुआ था.



जब रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डीआरएस लेना पड़ा, उस वक्त मज़ाक में उन्होंने दिनेश कार्तिक की गर्दन पकड़ ली और मस्ती करते हुए नज़र आए. लेकिन जो तस्वीर सामने आई, वह गजब की थी और सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई.



रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक की इस तस्वीर पर ढेर सारे मीम्स भी बने, जो सोशल मीडिया पर छाए रहे. कुछ लोगों ने लिखा कि जब पापा आपको पास वाली टपरी पर सिगरेट पीते हुए देख लें. जबकि कुछ ने लिखा कि यू-ट्यूबर की तो मौज हो गई, क्योंकि अब ये फोटो लगाकर वीडियो बढ़िया चलेंगे.

Rohit Sharma and Dinesh Karthik bromance on the field. 🤝 pic.twitter.com/k4Yh44bpYw — Vishal. (@SportyVishal) September 20, 2022

Your father when he catches you smoking at the local tapri pic.twitter.com/A8x1q0eWeY — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) September 20, 2022



सोशल मीडिया पर अलग-अलग क्रिएटिविटी देखने को मिली, कुछ फैन्स ने लिखा कि जब आप बाज़ार में आम खरीदने जाओ, तो ऐसे ही होता है. जबकि कुछ फैन्स ने लिखा कि जब मम्मी छोटे बच्चे के मुंह में मिट्टी देख ले तो यही होता है.

me checking mango before buying#INDvsAUS pic.twitter.com/Xu0vuGC98z — Sunil the Cricketer (@1sInto2s) September 20, 2022

Mom trying to remove sand/stones from mouth of small toddler pic.twitter.com/xR017Earnf — Sindhi Chhokro (@seerwani_piyush) September 20, 2022

Rohit Sharma assaulting Dinesh Karthik on live tv without any fear.

Not my captain!!!!!! pic.twitter.com/TrE0r4ExAY — Jatin (@yuvi_010) September 20, 2022

आपको बता दें कि मैच के दौरान रोहित शर्मा का अलग अंदाज़ देखने को मिला था. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर बार-बार गुस्सा नज़र आए, पहले उनका गुस्सा टीम इंडिया की खराब फील्डिंग पर फूटा. बाद में वह अंपायर पर भी खफा हुए, क्योंकि आउट होने के बावजूद दो बार ऐसा हुआ कि अंपायर ने नॉटआउट दिया और फिर रोहित शर्मा को डीआरएस का सहारा लेना पड़ा.



अगर मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने मोहाली में खेले गए पहले टी-20 मैच में 208 का स्कोर बनाया था. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. हार्दिक पंड्या ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 71 रन बनाए, लेकिन उनकी यह पारी बेकार गई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से कैमरून ग्रीन ने 61 रनों की पारी खेली, बाद में मैथ्यू वेड ने भी ताबड़तोड़ 45 रन बनाए.