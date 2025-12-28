ऋषभ पंत का अब वनडे टीम से भी कटेगा पत्ता! ईशान किशन की हो सकती है वापसी, शुभमन गिल पर भी बड़ा अपडेट

भारत की वनडे टीम बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम से बाहर किया जा सकता है. चयन समिति से जुड़े सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि टीम मैनेजमेंट 2025–26 सीजन की आखिरी घरेलू सीरीज से पहले फॉर्म और टीम बैलेंस को प्राथमिकता देना चाहता है.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 11 से 18 जनवरी के दौरान खेली जाएगी. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) इस हफ्ते के अंत तक टीम का ऐलान कर सकता है. पंत के बाहर होने की स्थिति में ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी लगभग तय मानी जा रही है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है.
ऋषभ पंत ने भारत के लिए आखिरी वनडे 7 अगस्त 2024 को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेला था. पंत आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालियाा वनडे सीरीज में भी भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला. अब चयनकर्ता न्यूजीलैंड सीरीज के लिए आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं.
ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में ईशान किशन दो साल से ज्यादा समय बाद वनडे टीम में लौट सकते हैं. ईशान ने आखिरी बार 11 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था. इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त वापसी की.
ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा रन बनाए और झारखंड को उसका पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. फाइनल में उन्होंने हरियाणा के खिलाफ शतक जड़ा था. इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम में भी चुना गया है. इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में कर्नाटक के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में शतक ठोक दिया, जो किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज लिस्ट-ए शतक रहा.
शुभमन गिल करेंगे कप्तानी!
शुभमन गिल की वनडे कप्तान के रूप में वापसी तय मानी जा रही है. गर्दन की चोट के कारण वह साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर थे, लेकिन अब फिट होकर लौट रहे हैं. हालांकि उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की उपलब्धता पर अभी संशय बना हुआ है क्योंकि उन्हें पूरी तरह फिट घोषित नहीं किया गया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में केएल राहुल ने टीम की कप्तानी की थी और भारत को 2–1 से सीरीज जिताई थी.
ऋषभ पंत इस समय विजय हजारे ट्रॉफी 2025–26 में दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं. हालांकि उनका प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है और शुरुआती दो मैचों में उन्होंने 5 और 70 रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड सीरीज में उनका बाहर होना उनके वनडे करियर में एक अस्थायी विराम माना जाएगा क्योंकि टीम मैनेजमेंट मौजूदा फॉर्म को तरजीह दे रहा है.