IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार मौका

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भारत दौरे के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. न्यूजीलैंड का भारत दौरा 11 जनवरी से शुरू होगा. इस दौरे पर पहले 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज भी होगी.

न्यूजीलैंड ने भारत दौरे के लिए किया टीम का ऐलान (Photo: ITG)
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भारत दौरे के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. न्यूजीलैंड का भारत दौरा 11 जनवरी से शुरू होगा. इस दौरे पर पहले 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज भी होगी. ये टी20 सीरीज टी20 विश्वकप के लिहाज से अहम है क्योंकि इसके तुरंत बाद दोनों टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी.

बता दें की टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. टी20 वर्ल्ड कप टीम ही न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी. हालांकि, भारत ने अभी वनडे टीम का ऐलान नहीं किया है.

न्यूजीलैंड की वनडे टीमः माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, ज़ैक फॉल्क्स, मिच हे (विकेटकीपर), काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनॉक्स, डैरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग.

न्यूजीलैंड की टी20 टीमः मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, ज़ैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवोन जैकब्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी.

ये है दौरे का फुल शेड्यूलः 

तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से हो रहा है. पहला मैच वडोदरा में खेला जाएगा. दूसरा वनडे मैच 14 जनवरी को राजकोट में होगा, जबकि वनडे सीरीज का आखिरी मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा.

टी20 सीरीज का शेड्यूलः दोनों टीमों की टी20 सीरीज की शुरुआत 21 जनवरी से होगी. पहला मैच नागपुर में होगा. दूसरा टी20 23 जनवरी को रायपुर में होगा. तीसरा टी20 25 जनवरी को गुवाहाटी में होगा. चौथा टी20 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. जबकि सीरीज का आखिरी मैच 31 जनवरी को तिरुवनंत्तपुरम में होगा. इसके बाद 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू होगा.

