'सूर्या भाई की एनर्जी, टीम के फास्ट बॉलर...', क्या चीजें ला रहीं बदलाव, ऋषभ पंत ने बताए T20 वर्ल्ड कप के पावर बूस्टर्स के नाम

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा और इसका खिताबी मुकाबला 8 मार्च को होना है. टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम से धांसू प्रदर्शन की उम्मीद है. भारत ने पिछली बार वर्ल्ड कप जीता था और वो डिफेंडिंग चैम्पियन के तौर पर मैदान पर उतरेगी. भारतीय टीम ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट में एक भी सीरीज नहीं गंवाई है.

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी पूरा यकीन है कि भारतीय टीम टाइटल डिफेंड करने में कामयाब होगी. पंत का मानना है कि भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से जीत की पूरी कोशिश रहेगाी और हमेशा ये विचार रहता है कि इंडिया जीतना चाहिए. पंत ने ये कहा कि भारतीय टीम को होम एडवांटेज तो मिलेगा, लेकिन आप विपक्षी टीम को भी हल्के में नहीं ले सकते. ऋषभ पंत ने कप्तान सूर्यकुमार यादव और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जमकर तारीफ की.

ऋषभ पंत ने आजतक के खास कार्यक्रम 'सलाम क्रिकेट' में कहा, "सूर्या भाई की एनर्जी प्लस प्वाइंट है. कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि वो लीडर बनना चाहते हैं. वो ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा टच में रहते हैं. हमारे पास निश्चित रूप से वर्ल्ड कप जिताने वाली बॉलिंग है. टीम में एक फास्ट बॉलर (अर्शदीप सिंह) है. वो लड़का अपनी पूरी मेहनत करता है. जब भी उसे मौका मिलता है अच्छा ही करता है. टीम कॉम्बिनेशन के लिए चलते वो लगातार नहीं खेल पाता है. उसे पूरा क्रेडिट मिल चाहिए. अर्शदीप टीम के लिए पूरा प्रयास करता है, जहां पर भी उसको चांस मिलता है वो कर दिखाता है."

ऋषभ पंत ने बताया, 'खासकर टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी चीज है आजादी. अब हर खिलाड़ी अलग तरह की फ्रीडम के साथ खेलना चाहता है, जो पहले भारतीय क्रिकेट में कम देखने को मिलता था. लेकिन अब टीम जिस तरह खेल रही है, वो इसलिए क्योंकि खेल खुद बदल रहा है. खेल के साथ आपको खुद को भी बदलना पड़ता है. सोच यही है कि आप खेल से पीछे नहीं रहना चाहते.'

भारतीय टीम निडर क्रिकेट खेल रही: पंत

ऋषभ पंत कहते हैं, 'अब वनडे क्रिकेट भी बदल रहा है. पहले 250, 260 या 300 रन सेफ माने जाते थे. लेकिन अब 300 भी सेफ नहीं है. क्रिकेट बदल रहा है. खिलाड़ियों को भी क्रिकेटर और इंसान दोनों के रूप में बदलना होगा. धीरे-धीरे यह टीम निडर क्रिकेट खेल रही है, पूरी आजादी के साथ शानदार प्रदर्शन कर रही है. मैं उन्हें दिल से शुभकामनाएं देता हूं. उन्हें पूरे देश का समर्थन है, सिर्फ भारत में रहने वालों का ही नहीं. दुनिया में जहां भी जाएंगे, भारतीय मिलेंगे और सपोर्ट हमेशा मिलेगा.'

ऋषभ पंत ने कहा, 'टी20 क्रिकेट हमेशा खास होता है क्योंकि किसी भी दिन कोई भी टीम आपको हरा सकती है. यही टी20 की खासियत है. एक शानदार पारी मैच छीन सकती है. लंबे फॉर्मेट में सिर्फ एक पारी से मैच जीतना मुश्किल होता है. वहां कई खिलाड़ियों का योगदान चाहिए. लेकिन टी20 में एक खिलाड़ी बड़ा असर डाल सकता है. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें भारत के लिए चुनौती बन सकती हैं. लेकिन साथ ही भारत इतनी मजबूत टीम है कि किसी भी टीम का सामना कर सकती है. अगर भारत अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेले, तो वे निश्चित रूप से जीतेंगे.'

