टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से हो रहा है. उससे पहले आजतक के 'सलाम क्रिकेट' कार्यक्रम में ह‍िस्सा लेने के लिए पहुंचे. गुरुवार को पंत’ऐस्टिक परफॉर्मर में पंत ने टीम इंड‍िया की संभावनाओं और खुद के वर्ल्ड कप टीम में ना होने पर भी बात की.

पंत 10 जनवरी से भारतीय टीम से बाहर हैं और तब से बेंगलुरु में बीसीसीआई ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं. उनको वडोदरा में एक प्रैक्ट‍िस सेशन के दौरान चोट (साइड स्ट्रेन) लगी थी.

ऋषभ पंत 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे.इस दौरान पंत ने लगातार दो आईसीसी ट्रॉफी 8 महीने पर भी बात की. पंत ने कहा कि 8 महीने में जब हमने दो ICC ट्रॉफी (पहले टी20 वर्ल्ड कप 2024 और फ‍िर चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 ) जीती तो उससे पहले हमसे कई उम्मीदें थीं, हम द्व‍िपक्षीय सीरीज तो जीत रहे थे, लेकिन हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे थे, ऐसे में उसे जीतना बेहद जरूरी था.

क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना अलग होता है, उससे टीम की एनर्जी भी अलग लेवल पर पहुंच जाती है. वहीं पंत ने इस दौरान यह भी माना कि उनको पूरा व‍िश्वास है कि टीम इंड‍िया इस बार भी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीतेगी.

2024 में टीम में थे और 2026 में बाहर, जानें पंत ने क्या कहा?

अमेरिका और वेस्टइंडीज की संयुक्त मेजबानी में 2024 का टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, तब भारतीय टीम में ऋषभ पंत भी थे, लेकिन इस बार वो नहीं हैं. 'सलाम क्रिकेट' में जब पंत से पूछा गया कि इस बार वर्ल्ड कप के दौरान कैसे इंजॉय करेंगे? इस पर पंत ने भावुक अंदाज में कहा- अब तो देखकर इंजॉय करना पड़ेगा, ज्यादा कोई च्वाइस नहीं है. क्योंकि मैं खुद रिकवर हो रहा हूं.

जब आप इंजर्ड होते हैं तो आपके साथ दो तरह की चीजें होती हैं, पहली तो यह कि यह सोचना कि मैं बार बार मैं क्यों इंजर्ड हो हा हूं. मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या दूसरा यह तो मैं सोचूं या मैं और हार्ड वर्क करुं और खुद को बेहतर करने की कोश‍िश करुं, क्योंकि पूरी मेहनत करुं औ ठीक होकर वापस आ जाऊं. पंत ने यह जवाब भले ही हंसकर दिया, लेकिन उनके चेहरे पर टीम में ना होने का दर्द साफ तौर पर छलक रहा था.

