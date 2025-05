RCB in IPL Finals: क्या बेंगलुरु फिर बनेगा IPL फाइनल का 'चोकर'? पिछले 3 फाइनल का डरावना है रिकॉर्ड

RCB IPL Finals History: IPL (इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग) इतिहास की सबसे चर्चित और इमोशनल टीमों में शुमार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) एक बार फिर खिताब के मुहाने पर खड़ी है. 2009, 2011 और 2016 में फाइनल तक का सफर तय करने के बावजूद यह टीम ख‍िताब से चूक गई थी. IPL की शुरुआत के बाद से अब तक एक पीढ़ी बदल गई है, लेकिन RCB टीम आज तक आईपीएल ख‍िताब नहीं जीत पाई है.

इस बार IPL में ज‍िस तरह से खेली है, उसने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं. मसलन वो 18 सालों के इत‍िहास में पहली ऐसी टीम बनी, जिसने अपने सभी होम अवे (दूसरी वेन्यू) गेम जीते. यानी 'ई साला कप नामदे' (ee sala cup namde) जिसका मतलब है कि 'इस साल कप हमारा है' वाली बात सच साब‍ित हो सकती है. 'ई साला कप नामदे' कन्नड़ (Kannada) भाषा का स्लोगन है, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के फैन्स बीच बेहद पॉपुलर है.

पंजाब क‍िंंग्स को 29 मई को हुए क्वाल‍िफायर 1 में पटखनी देने के बाद RCB ने IPL 2025 फाइनल का ट‍िकट स‍िक्योर कर ल‍िया है. ऐसे में RCB की उम्मीदें एक बार फ‍िर आसमान पर हैं, इस बार यह टीम नए कप्तान रजत पाटीदार के नेतृत्व में इत‍िहास रचने की दहलीज पर है.

पर, RCB की टीम के साथ इत‍िहास के पन्नों में तमाम 'क‍िंंतु-परंतु' जुड़े हुए हैं. ये पुराने पन्ने RCB को IPL फाइनल में म‍िली हार की याद द‍िला रहे हैं. क्या इस बार कप्तान पाटीदार की अगुवाई में RCB फाइनल के 'चोकर' के टैग को मिटा पाएगी? या फिर ये फाइनल भी बीते फाइनल्स की तरह होगा, यह देखने वाली बात होगी. क्योंकि IPL फाइनल में जाकर यह टीम चोकर बन जाती है. टीम के डरावने रिकॉर्ड इस बात की बानगी हैं.

