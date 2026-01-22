scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश... बायकॉट के बाद स्कॉटलैंड की होगी एंट्री? ऐसे बदला समीकरण, ये है गण‍ित

बांग्लादेश ने अब टी20 वर्ल्ड कप से बायकॉट का फैसला किया है, ऐसे में सवाल बनता है कि उसकी जगह क‍िस टीम की एंट्री होगी. सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है 7 फरवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह एक यूरोपीय देश की की एंट्री हो सकती है, जान‍िए कैसे....

Advertisement
X
भारत में वर्ल्ड कप से बांग्लादेश आउट, ICC संकट में, स्कॉटलैंड की एंट्री पर चर्चा (Photo: PTI)
भारत में वर्ल्ड कप से बांग्लादेश आउट, ICC संकट में, स्कॉटलैंड की एंट्री पर चर्चा (Photo: PTI)

बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने से इनकार कर दिया है, बांग्लादेश के बायकॉट के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसकी जगह टी20 वर्ल्ड कप में अब कौन सी टीम खेलेगी.

ताजा समीकरण देखें तो स्कॉटलैंड की टीम अब 7 फरवरी से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप में खेलती हुई द‍िख सकती है. हालांकि, अभी ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल ) ने इसे लेकर कोई आध‍िकार‍िक फैसला नहीं किया है . 

अब समझ‍िए क‍ि कैसे स्कॉटलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप में खेलती हुई द‍िख सकती है. वैसे स्कॉटलैंड 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

Bangladesh government officially announces boycott of upcoming T20 World Cup.
बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का किया बहिष्कार, ICC के सामने रखी थी ये शर्त
Bangladesh Cricket team
भूल गया बांग्लादेश BCCI के अहसान! जिसके सहारे मिली पहचान, अब उसी के खिलाफ बगावत
Bangladesh's Mustafizur Rahman (C) celebrates with his teammates in this frame. (Getty)
T20 वर्ल्ड कप का बांग्लादेश ने किया बहिष्कार, ICC ने रखी थी भारत में खेलने की शर्त
Pakistan on Bangladesh T20 Participation
बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान भी देगा वर्ल्ड कप की कुर्बानी! भारत के खिलाफ अचानक जागा भाईचारा
Bangladesh Cricket team
ICC के र‍िजेक्शन पर बांग्लादेश फड़फड़ाया, खत्म होगा T20 वर्ल्ड कप का चैप्टर?

यूरोपियन क्वालिफायर में वह नीदरलैंड, इटली और जर्सी से पीछे रह गया था. इस वजह से उसे टूर्नामेंट में एंट्री . अब ICC ने बांग्लादेश को बाहर कर दिया है तो तो स्कॉटलैंड का सीधे वर्ल्ड कप में प्रवेश म‍िल सकता है, हालांकि इसकी कोई आध‍िकार‍िक घोषणा नहीं हुई है. 
यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप का बांग्लादेश ने किया बहिष्कार, ICC ने रखी थी भारत में खेलने की शर्त... क्रिकेट की दुन‍िया में भूचाल

Advertisement

स्कॉटलैंड को ही क्यों म‍िलेगा टी20 वर्ल्ड कप में मौका?

यूरोप क्वालिफायर (जुलाई 2025 में) में स्कॉटलैंड ने आखिरी मैचों में इटली और जर्सी से हार झेली. तब उस पॉइंट्स टेबल में नीदरलैंड्स टॉप पर, इटली दूसरे, जर्सी तीसरे, और स्कॉटलैंड चौथे पर थी. इसलिए स्कॉटलैंड 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वाल‍िफाई नहीं कर पाई थी. 

अब ICC ने रैंकिंग्स के आधार पर फैसला हो सकता है, स्कॉटलैंड ICC T20 रैंकिंग में 14वें नंबर पर हैं, जो टूर्नामेंट में शामिल ना होने वाली टीमों में सबसे ऊंची रैंक वाली टीम है. यह नियम पहले भी लागू हुआ है, जैसे 2009 में जिम्बाब्वे के बाहर होने पर स्कॉटलैंड को मौका मिला था. 
यह भी पढ़ें: भूल गया बांग्लादेश BCCI के अहसान! जिसके सहारे मिली पहचान, अब उसी के खिलाफ BCB का बगावत

वैसे स्कॉटलैंड की टीम से क्वालिफायर से बाहर हुए थे, लेकिन रैंकिंग की वजह से वे "अगली बेस्ट " टीम हैं. इसलिए ICC ने उन्हें रिप्लेसमेंट के रूप में चुना, ना कि क्वालिफायर से, वैसे ये क्रिकेट में रेयर लेकिन वैध तरीका है जब कोई टीम बीच में बाहर हो जाती है. 

बांग्लादेश ने क‍िया भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से बह‍िष्कार 

ढाका में 22 जनवरी को बांग्लादेशी नेशनल टीम के खिलाड़ियों के साथ बैठक के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने ICC पर बड़ा आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि ICC ने बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं किया है. इसके साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाकर खेलने को तैयार नहीं है.

Advertisement

बैठक के बाद BCB, खिलाड़ी और खेल सलाहकार  तीनों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे ICC के वेन्यू बदलने के फैसले का इंतजार करेंगे. हालांकि ICC पहले ही अल्टीमेटम दे चुका है कि भारत से बाहर मैचों का वेन्यू नहीं बदला जाएगा.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर अड़ा हुआ है कि T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत की बजाय श्रीलंका में कराए जाएं. बोर्ड का कहना है कि मौजूदा हालात में भारत जाकर खेलना खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है.
यह भी पढ़ें: ICC ने बांग्लादेश की न‍िकाल दी हेकड़ी, अब भारत में ही खेलना होगा मैच... नहीं तो T20 वर्ल्ड कप 2026 से होगी छुट्टी

आसिफ नजरुल ने कहा- हम किसी दबाव में नहीं झुकेंगे. दुनिया को यह समझना चाहिए कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो इसके क्या नतीजे होंगे. हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते. ICC की सख्ती के बावजूद बांग्लादेश अपने रुख पर कायम है. इस पूरे विवाद के चलते T20 वर्ल्ड कप पर अनिश्चितता बनी हुई है और अब सभी की नजर ICC के अगले फैसले पर टिकी हुई है. लेकिन ICC ने 21 जनवरी को पहले ही कह द‍िया था कि उसे भारत में वर्ल्ड कप के मैच खेलने होंगे. 21 जनवरी को कुल 16 देशों की वोटिंग में से 14 ने बांग्लादेश के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जबकि सिर्फ 2 देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश  ने इसके समर्थन में मतदान किया था. ज‍िसके बाद बांग्लादेश बैकफुट पर पहुंच गया था. 

Advertisement

क्यों हुआ व‍िवाद, कैसे भारत-बांग्लादेश में आई तल्खी 

हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के  रिश्तों में तब तल्खी देखी गई जब पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार देखने को म‍िला. इसका असर बाद में क्रिकेट पर भी देखने को म‍िला. इसके बाद मुस्ताफिजुर रहमान, शाहरुख खान और कोलकाता नाइटराइडर्स फ्रेंचाइजी का व‍िरोध हुआ. ज‍िस पर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर आईपीएल 2026 से  बाहर कर दिया था. इसके बाद बांग्लादेश ने भी आईपीएल प्रसारण पर बैन लगा द‍िया. बाद में टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच श्रीलंका में करवाने की मांग तेज कर दी. जिसे ICC ने स्वीकार नहीं किया था. और 22 जनवरी को बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से ही इनकार कर दिया.  

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement