डबल सुपर ओवर में मिली हार के बाद टूट गए राशिद खान, इस प्लेयर को बताया 'विलेन'

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली दिल तोड़ने वाली हार के लिए फजलहक फारूकी को जिम्मेदार ठहराया. अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शेरदिल प्रदर्शन किया और उनके पास इस रोमांचक मुकाबले को खत्म करने के तीन मौके थे, जो आखिरकार दो सुपर ओवर तक गया.

और पढ़ें

हालांकि, अंत में दक्षिण अफ्रीका ने धैर्य बनाए रखा और दूसरे सुपर ओवर में जीत हासिल की, जब केशव महाराज ने अंतिम गेंद पर पांच रन की जरूरत होने पर रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट कर दिया.

इस दिल तोड़ने वाली हार के बाद राशिद ने टीम के चूके हुए मौकों पर अफसोस जताया और माना कि वे बीच के ओवरों में ज्यादा समझदारी दिखा सकते थे. उन्होंने संकेत दिया कि अगर फारूकी ने एक डाइव लगा दी होती तो मैच निर्धारित 20 ओवर में ही खत्म हो सकता था.

राशिद खान ने क्या कहा

मैच के बाद राशिद खान ने कहा, हमारे पास मौके थे. आखिरी सुपर ओवर में भी एक गेंद और पांच रन थे, जो किसी भी तरफ जा सकते थे. हम और समझदारी दिखा सकते थे. एक डाइव, एक गेंद मैच खत्म कर सकती थी. हमने पिछले डेढ़ साल इस मैच को अगले दौर तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत की थी. यह बहुत निराशाजनक है. जब भी आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह गर्व का पल होता है. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लड़कों का मनोबल ऊंचा रख सकूं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: डबल सुपर ओवर, आख‍िरी गेंद पर नतीजा... T20 वर्ल्ड कप में अफगान‍िस्तान के ख‍िलाफ बाल-बाल बचा साउथ अफ्रीका

करारी हार के बावजूद राशिद ने पूरी टीम के शेरदिल प्रदर्शन की सराहना की और अंत तक बल्लेबाजी में संघर्ष करने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज की खास तारीफ की.

उन्होंने कहा, 'लड़कों ने कमाल का काम किया, खासकर जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआत की. उन्हें 190 से कम पर रोकना शानदार था. मैदान पर सब कुछ देने के बाद भी हारना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. यह विकेट अच्छी है. मैंने आईपीएल के दौरान यहां काफी खेला है. टीम के अंदर चर्चा थी कि उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन हमें आखिरी 10 ओवर में उन्हें रोकना था.'

आखिरी ओवर में कैसे बढ़ा रोमांच?

अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन चाहिए थे और एक विकेट शेष था. नूर अहमद और फजलहक फारूकी क्रीज पर थे. ओवर की पहली ही गेंद पर नूर अहमद को जीवनदान मिला, जब कगिसो रबाडा ने उन्हें नो-बॉल पर आउट किया.

अहमद ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए दूसरी वैध गेंद पर तेज गेंदबाज को छक्का जड़ दिया. इसके बाद एक और नो-बॉल के कारण समीकरण आखिरी तीन गेंदों में दो रन का रह गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: New Zealand vs Afghanistan Highlights: न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया, टिम सेफर्ट ने जड़ी तूफानी फिफ्टी

हालांकि, चौथी गेंद पर फारूकी की लापरवाह दौड़ ने उन्हें नॉन-स्ट्राइकर एंड पर क्रीज से बाहर कर दिया, जब वे दूसरा रन पूरा करने की कोशिश कर रहे थे. टेलेंडर ने डाइव नहीं लगाई और यही गलती अफगानिस्तान को भारी पड़ी. अंततः दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में 23 रन बचाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया.

वहीं इस हार के बाद अफगानिस्तान की सुपर 8 चरण में क्वालीफाई करने की स्थिति नाजुक बन गई है. अब उसकी किस्मत अन्य टीमों के परिणामों पर निर्भर करेगी, अन्यथा वो ग्रुप स्टेज से बाहर होने की कगार पर है.

---- समाप्त ----