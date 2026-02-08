scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

New Zealand vs Afghanistan Live Score: अफगानिस्तान की बैटिंग जारी, न्यूजीलैंड से है मुश्किल चुनौती

NZ vs AFG Live Score; T20 World Cup 2026 : टी-20 वर्ल्ड का चौथा मैच आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है. यह ग्रुप-डी का पहला मैच है. दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेल रही हैं. ऐसे में जीत के साथ दोनों ही टीमें शुरुआत करना चाहेंगी.

Advertisement
X
वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड के सामने अफगानिस्तान (Photo: ITG)
वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड के सामने अफगानिस्तान (Photo: ITG)

टी-20 वर्ल्ड का चौथा मैच आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है. यह ग्रुप-डी का पहला मैच है. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेल रही हैं. ऐसे में जीत के साथ दोनों ही टीमें शुरुआत करना चाहेंगी. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें...

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): फिन एलन, टिम सीफर्ट, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर, जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, जियाउर रहमान शरीफी.

सम्बंधित ख़बरें

India's captain Suryakumar Yadav (C) and his teammates walk off the field
'इन गलतियों को नहीं सुधारा तो...', गावस्कर ने सूर्या-गंभीर को किया अलर्ट
Mohammed Siraj of the India during the ICC Men's T20 World Cup India & Sri Lanka 2026 match between India and USA at Wankhede Stadium
'मियां बैग पैक कर लो', वर्ल्ड कप टीम में कैसे मिला मौका, सिराज ने सुनाया किस्सा
SURYAKUMAR YADAV
कोच गंभीर की एक सलाह कैसे बन गई गेमचेंजर, कप्तान सूर्या ने किया रिवील
t20 world cup
T20 वर्ल्ड कप पर Pakistan के बदले तेवर
Salman Agha, Mohsin Naqvi
श्रीलंका का एक अल्टीमेटम और बैकफुट पर आ गए नकवी, बायकॉट विवाद में नया मोड़

न्यूजीलैंड ने वॉर्म अप मैच में USA को 7 रन से हराया था. हालांकि, वर्ल्ड कप से पहले कीवी टीम को भारत के खिलाफ 4-1 से सीरीज हार झेलनी पड़ी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को प्रैक्टिस मैच में 23 रन से हराया था.

दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला

टी-20 इंटरनेशनल में अब तक दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले खेले गए हैं. अफगानिस्तान को 1 मैच में जीत मिली है और न्यूजीलैंड ने भी 1 मैच जीता है. 1 मुकाबला रद्द रहा है. दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला पिछले वर्ल्ड कप में खेला गया था. उस मैच को अफगानिस्तान ने 84 रन से अपने नाम किया था. अफगानिस्तान के 159 रन के जवाब में न्यूजीलैंड 75 रन पर ऑलआउट हो गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement