New Zealand vs Afghanistan Live Score: अफगानिस्तान की बैटिंग जारी, न्यूजीलैंड से है मुश्किल चुनौती

टी-20 वर्ल्ड का चौथा मैच आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है. यह ग्रुप-डी का पहला मैच है. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेल रही हैं. ऐसे में जीत के साथ दोनों ही टीमें शुरुआत करना चाहेंगी. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें...
न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): फिन एलन, टिम सीफर्ट, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर, जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.
अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, जियाउर रहमान शरीफी.
न्यूजीलैंड ने वॉर्म अप मैच में USA को 7 रन से हराया था. हालांकि, वर्ल्ड कप से पहले कीवी टीम को भारत के खिलाफ 4-1 से सीरीज हार झेलनी पड़ी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को प्रैक्टिस मैच में 23 रन से हराया था.
दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला
टी-20 इंटरनेशनल में अब तक दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले खेले गए हैं. अफगानिस्तान को 1 मैच में जीत मिली है और न्यूजीलैंड ने भी 1 मैच जीता है. 1 मुकाबला रद्द रहा है. दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला पिछले वर्ल्ड कप में खेला गया था. उस मैच को अफगानिस्तान ने 84 रन से अपने नाम किया था. अफगानिस्तान के 159 रन के जवाब में न्यूजीलैंड 75 रन पर ऑलआउट हो गया था.