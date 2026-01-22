scorecardresearch
 
टीम इंड‍िया के रणबांकुरे रणजी में फेल... जडेजा-ग‍िल फ्लॉप, स‍िराज का क्या हुआ?

रवींद्र जडेजा का न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. वहीं शुभमन गिल की कैप्टेंसी में जोश और जज्बा नजर नहीं आया. जडेजा और शुभमन रणजी ट्रॉफी में अपनी-अपनी घरेलू टीम्स के लिए खेलने उतरे हैं.

शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा रणजी ट्रॉफी में भाग ले रहे हैं. (Photo: AP)
रणजी ट्रॉफी 2025-26 में छठे राउंड के मैच 22 जनवरी से शुरू हुए. इस दौरान फैन्स की नजरें पंजाब बनाम सौराष्ट्र मुकाबले पर हैं क्योंकि शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा जैसे स्टार इस मुकाबले में खेल रहे हैं. शुभमन पंजाब की कप्तानी कर रहे  हैं, वहीं जडेजा सौराष्ट्र की टीम का हिस्सा हैं. वैसे इस मैच का पहला दिन पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा. भारत की टेस्ट और वनडे टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन और अनुभवी ऑलराउंडर जडेजा.दोनों ही पहले दिन कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके.

रवींद्र जडेजा महज 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए. जडेजा ने पारी की शुरुआत एक चौके से की, लेकिन ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके और कैच आउट हो गए. जबकि शुभमन गिल अपनी दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए. शुभमन अपना खाता भी नहीं खोल सके. जडेजा ने गेंदबाजी में भी उतना खास नहीं किया और पहली पारी में दो विकेट चटकाए. पहले दिन दोनों टीमों की एक-एक इनिंग्स खत्म हो गई, जिसने मुकाबले को पूरी तरह संतुलन से बाहर कर दिया.

जडेजा-शुभमन आलोचकों के निशाने पर
हाल के दिनों में शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा पर सवाल उठते रहे हैं. जडेजा बल्लेबाजी और गेंदबाजी में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. वहीं शुभमन की कप्तानी को लेकर आलोचना हो रही है. शुभमन ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में लगातार दो अर्धशतक लगाकर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे, लेकिन रणजी ट्रॉफी में वह उस लय को बरकरार नहीं रख सके.

यह शुभमन गिल का जनवरी 2025 के बाद पहला रणजी मुकाबला था. तब शुभमन ने कर्नाटक के खिलाफ मुकाबले में हिस्सा लिया था. शुभमन ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में जरूर पंजाब के लिए भाग लिया, लेकिन घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट में वो लगभग एक साल बाद वापसी कर रहे थे.

शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में चौथे नंबर पर बैटिंग करते हैं. लेकि इस मुकाबले में वो पांचवें क्रम पर उतरे. शुभमन लेफ्ट-आर्म स्पिनर पार्थ भुत की गेंद पर LBW आउट हो गए. मुकाबले में सौराष्ट्र की पूरी टीम अपनी पहली पारी में 172 रनों पर सिमट गई. जवाब में पंजाब की पहली पारी 139 रनों पर सिमट गई. पार्थ भुत ने कुल पांच विकेट झटके. पहली इनिंग्स के आधार पर सौराष्ट्र को 33 रनों की महत्वपूर्ण लीड मिली.

सरफराज का शतक, सिराज ने किया निराश
इस राउंड में नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, सरफराज खान जैसे स्टार भी एक्शन में हैं. नीतीश और सिराज हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं, वहीं सरफराज मुंबई का पार्ट हैं. हैदराबाद के खिलाफ इस मुकाबले में सरफराज ने शतक लगा दिया, वहीं सिराज सिर्फ एक विकेट लेने में कामयाब रहे.

उधर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले लगी चोट से उबर रहे हैं. पंत इस राउंड में नहीं खेल रहे हैं. व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट्स के चलते लगभग दो महीने के ब्रेक के बाद रणजी ट्रॉफी 2025-26 फिर से शुरू हुई है. लीग स्टेज के अभी दो मुकाबले बाकी हैं, जबकि क्वार्टर फाइनल मैच 6 फरवरी से खेले जाएंगे.

---- समाप्त ----
