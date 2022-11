IPL Retention 2023: कप्तान बाहर, दिग्गज भी निकले... रिटेंशन ने कैसे बदल दिया टीमों का गणित

इंडियन प्रीमिग लीग (IPL) 2023 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट मंगलवार (15 नवंबर) को जारी कर दी गई. इस रिटेंशन प्रक्रिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबर केन विलियमसन और मयंक अग्रवाल को लेकर थी जिन्हें उनकी फ्रेंचाइजी टीमों ने रिलीज कर दिया है. इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पिछले सीजन में कप्तानी का पदभार संभाला था.

इसके अलावा भी कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को भी रिटेंशन लिस्ट में निराशा हाथ लगी है. इसमें आईपीएल के सबसे सफलतम गेंदबाज ड्वेन ब्रावो का नाम सबसे ऊपर है जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज कर दिया.जेसन होल्डर, ओडियन स्मिथ, मनीष पांडे, निकोलस पूरन, क्रिस जॉर्डन जैसे प्लेयर्स भी रिलीज हो चुके हैं जिसके चलते ये अब मिनी ऑक्शन में शामिल होंगे.

उधर कैरेबियाई धुरंधर कीरोन पोलार्ड ने रिटेंशन लिस्ट जारी होने से कुछ घंटे पहले ही आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था. पोलार्ड अगले कुछ सीजन खेलना चाहते थे लेकिन मुंबई इंडियंस इसके लिए राजी नहीं थी. संन्यास लेने के बाद अब पोलार्ड को मुंबई इंडियंस ने बैटिंग कोच बना दिया है और वह टीम के खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते दिखेंगे.

KKR ने तीन खिलाड़ियों को ट्रेड के जरिए खरीदा

दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले दिनों ट्रेडिंग विंडो के दौरान सबसे व्यस्त टीमों में शामिल रहे. केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स से शार्दुल ठाकुर, जबकि लॉकी फर्ग्यूसन और रहमानुल्लाह गुरबाज को गुजरात टाइटन्स से ट्रेड के जरिए अपनी टीम से जोड़ा है. दिल्ली की बात करें तो उसने अमन खान को केकेआर से ट्रेड के जरिए हासिल किया. मुंबई इंडियंस ने भी ट्रेडिंग के जरिए आरसीबी से जेसन बेहरेनडॉर्फ को अपने पाले में किया है.

सनराइजर्स के पास पर्स में सबसे ज्यादा रकम

रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद देखा जाए तो पर्स में सबसे ज्यादा रकम सनराइजर्स हैदराबाद के पास बची है. इसके सबसे बड़ी केन विलियमसन और निकोलस पूरन हैं. दोनों को रिलीज करने से सनराइजर्स के पर्स में 24.75 करोड़ रुपये आ गए. कुल मिलाकर सनराइजर्स हैदराबाद के पास पर्स में सबसे ज्यादा 42.25 करोड़ रुपये हैं. वहीं कोलकाता नाइटराइडर्स के पर्स में सबसे कम 7.05 करोड़ रुपये ही उपलब्ध हैं.

सभी 10 टीमों के बकाया पर्स

सनराइजर्स हैदराबाद - 42.25 करोड़

पंजाब किंग्स- 32.2 करोड़

लखनऊ सुपर जाइंट्स- 23.35 करोड़

मुंबई इंडियंस- 20.55 करोड़

चेन्नई सुपर किंग्स- 20.45 करोड़

दिल्ली कैपिटल्स- 19.45 करोड़

गुजरात टाइटन्स- 19.25 करोड़

राजस्थान रॉयल्स- 13.2 करोड़

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- 8.75 करोड़

कोलकाता नाइट राइडर्स- 7.05 करोड़

कौन बनेगा सनराइजर्स का कप्तान?

कुल मिलाकर देंखें तो रिटेंशन लिस्ट ने टीमों की गणित को बदलकर रख दिया है. ्सनराइजर्स हैदराबाद को जहां अब एक कप्तान की तलाश की कप्तान करनी होगी. वहीं पंजाब किंग्स को भी मयंक अग्रवाल, ओडियन स्मिथ के रिप्लेसमेंट की खोज होगी. वैसे हो सकता है कि विलियमसन, मयंक मिनी ऑक्शन के जरिए कुछ कीमत पर फिर से अपनी पुरानी टीम के साथ जुड़ जाएं.

चूंकि पंजाब किंग्स और सनराइजर्स के पास पर्स में काफी रुपये बचे हैं ऐसे में मिनी ऑक्शन में इन दोनों पर सबकी निगाहें रहेंगी. मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपरजायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटन्स, दिल्ली कैपिटल्स भी ऑक्शन के जरिए कोर-ग्रुप को मजबूत करना चाहेगी. मिनी ऑक्शन 23 दिसंबर को कोच्चि में आयोजित किया जाएगा. आइए एक बार सभी टीमों के मौजूदा स्क्वॉड पर भी नजर डाल लें.

1.मुंबई इंडियंस (MI)

रिलीज किए गए खिलाड़ी (13): कीरोन पोलार्ड, अनमोलप्रीत सिंह, आर्यन जुयाल, बासिल थम्पी, डेनियल सैम्स, फैबियन एलेन, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडे, मुरुगन अश्विन, राहुल बुद्धी, रिले मेरेडिथ, संजय यादव, टाइमल मिल्स.

मौजूदा टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), टिम डेविड, रमनदीप सिंह, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, अर्जुन तेंदुलकर, अरशद खान , कुमार कार्तिकेय, ऋतिक शौकीन, जेसन बेहरेनडॉर्फ, आकाश मधवाल.

2. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)

रिलीज किए गए खिलाड़ी (12): केन विलियमसन, निकोलस पूरन, जगदीश सुचिथ, प्रियम गर्ग, रविकुमार समर्थ, रोमारियो शेफर्ड, सौरभ दुबे, सीन एबॉट, शशांक सिंह, श्रेयस गोपाल, सुशांत मिश्रा, विष्णु विनोद.

मौजूदा टीम: अब्दुल समद, एडेन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, अभिषेक शर्मा, मार्को जानसेन, वॉशिंगटन सुंदर, फजलहक फारूकी, कार्तिक त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, टी. नटराजन, उमरान मलिक.

3. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)

रिलीज किए गए खिलाड़ी (8): ड्वेन ब्रावो, रॉबिन उथप्पा, एडम मिल्ने, हरि निशांत, क्रिस जॉर्डन, भगत वर्मा, केएम आसिफ, नारायण जगदीशन.

मौजूदा टीम: एमएस धोनी (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, ऋतुराज गायकवाड़, अंबति रायडू, सुभ्रांशु सेनापति, मोईन अली, शिवम दुबे, राजवर्धन हैंगरगेकर, ड्वेन प्रिटोरियस, मिचेल सेंटनर, रवींद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, मथीशा पथिराना, सिमरजीत सिंह, दीपक सोलंकी, महीष तीक्ष्णा, सिमरजीत सिंह, दीपक सोलंकी दीक्षाना.

4. पंजाब किंग्स (PBKS)

रिलीज किए गए खिलाड़ी (9): मयंक अग्रवाल, ओडियन स्मिथ, वैभव अरोरा, बेनी हॉवेल, ईशान पोरेल, अंश पटेल, प्रेरक मांकड़, संदीप शर्मा, ऋतिक चटर्जी

वर्तमान टीम: शिखर धवन (कप्तान), शाहरुख खान, जॉनी बेयरस्टो, प्रभसिमरन सिंह, भानुका राजपक्षे, जितेश शर्मा, राज बावा, ऋषि धवन, लियाम लिविंगस्टोन, अथर्व तायदे, अर्शदीप सिंह, बलतेज सिंह, नाथन एलिस, कैगिसो रबाडा, राहुल चाहर, हरप्रीत बराड़.

5. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)

रिलीज किए गए खिलाड़ी (16): पैट कमिंस, सैम बिलिंग्स, अमन खान, शिवम मावी, मोहम्मद नबी, चमिका करुणारत्ने, एरॉन फिंच, एलेक्स हेल्स, अभिजीत तोमर, अजिंक्य रहाणे, अशोक शर्मा, बाबा इंद्रजीत, प्रथम सिंह, रमेश कुमार, रासिख सलाम, शेल्डन जैक्सन.

वर्तमान टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), नीतीश राणा, रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर लॉकी फर्ग्यूसन, उमेश यादव, टिम साउदी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह.

6.लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)

रिलीज किए गए खिलाड़ी (7): एंड्रयू टाय, अंकित राजपूत, दुष्मंता चमीरा, एविन लुईस, जेसन होल्डर, मनीष पांडे, शाहबाज नदीम.

वर्तमान टीम: केएल राहुल (कप्तान), आयुष बदोनी, करण शर्मा, मनन वोहरा, क्विंटन डिकॉक, मार्कस स्टोइनिस, कृष्णप्पा गौतम, दीपक हुड्डा, काइल मेयर्स, क्रुणाल पंड्या, आवेश खान, मोहसिन खान, मार्क वुड, मयंक यादव, रवि बिश्नोई.

7. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)

रिलीज किए गए खिलाड़ी (5): जेसन बेहरेनडॉर्फ, अनीश्वर गौतम, चामा मिलिंद, एल. सिसोदिया, शेरफेन रदरफोर्ड.

वर्तमान टीम: फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), विराट कोहली, सुयश प्रभुदेसाई, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, फिन एलन, ग्लेन मैक्सवेल, वनिंदु हसारंगा, शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल, डेविड विली, कर्ण शर्मा, महिपाल लोमरोर, मोहम्मद सिराज, जोश हेजलवुड, सिद्धार्थ कौल, आकाश दीप.

8. राजस्थान रॉयल्स (RR)

रिलीज किए गए खिलाड़ी (9): अनुनय सिंह, कॉर्बिन बॉश, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, करुण नायर, नाथन कूल्टर-नाइल, रस्सी वैन डेर डुसेन, शुभम गढ़वाल, तेजस बरोका.

मौजूदा टीम: संजू सैमसन (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शिमरॉन हेटमायर, देवदत्त पडिक्कल, जोस बटलर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, ओबेद मैकॉय, नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव, आर. अश्विन, युजवेंद्र चहल, केसी करियप्पा.

