IPL Retention 2023 Players Full List: टीमों ने अपने फैसले से चौंकाया, कई प्लेयर्स की छुट्टी, जानें सभी का स्क्वॉड

आईपीएल 2023 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट आ चुकी है. सबसे बड़ी खबर सनराइजर्स हैदराबाद के कैम्प से सामने आई जिसने अपने कप्तान केन विलियमसन को ही रिलीज कर दिया. वहीं पंजाब किंग्स ने भी पिछले सीजन के कप्तान मयंक अग्रवाल को बाहर करने में कोई हिचक नहीं दिखाई. मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों ने भी काफी खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी है.

दिसंबर महीने में होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले टीमों ने अपने स्क्वॉड में अहम बदलाव किए हैं और पर्स खाली किया है. आइए जानते हैं रिटेंशन प्रकिया के बाद सभी टीमों के स्क्वॉड और बकाया पर्स के बारे में-

1.मुंबई इंडियंस (MI)- मुंबई इंडियंस ने कीरोन पोलार्ड समेत 13 खिलाड़ियों को रिलीज किया है. वहीं मुंबई ने जेसन बेहरेनडॉर्फ को ट्रेडिंग के जरिए टीम में लिया है.

रिलीज किए गए खिलाड़ी (13): कीरोन पोलार्ड, अनमोलप्रीत सिंह, आर्यन जुयाल, बासिल थम्पी, डेनियल सैम्स, फैबियन एलेन, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडे, मुरुगन अश्विन, राहुल बुद्धी, रिले मेरेडिथ, संजय यादव, टाइमल मिल्स.

ट्रेड प्लेयर्स: जेसन बेहरेनडॉर्फ.

मौजूदा टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), टिम डेविड, रमनदीप सिंह, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, अर्जुन तेंदुलकर, अरशद खान , कुमार कार्तिकेय, ऋतिक शौकीन, जेसन बेहरेनडॉर्फ, आकाश मधवाल.

पर्स में बचे: 20.55 करोड़.

