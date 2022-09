Asia Cup 2022: पाकिस्तान के लिए 'करो या मरो', भारत से भिड़ने के लिए हर हाल में जीत जरूरी

Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 सीजन अब अपने सुपर-4 स्टेज में पहुंच चुका है. भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका ने सुपर-4 स्टेज में जगह बना ली है. जबकि एक टीम का फैसला आज (2 सितंबर) होगा. यह चौथा दावेदार पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच मैच जीतने वाली टीम होगी.

पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग टीम के बीच 'करो या मरो' का मैच है. जो भी टीम जीत दर्ज करेगी, वह सुपर-4 में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम बाहर होगी. साथ ही यह मैच जीतने वाली टीम को सुपर-4 में टीम इंडिया से भिड़ना होगा.

पहले मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया

ऐसे में यदि फैन्स एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखना चाहते हैं, तो आज हर हाल में पाकिस्तानी टीम को जीतना ही होगा. इससे पहले इसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान ने अपना पहला मैच एक-दूसरे के खिलाफ खेला था.

इस मैच में भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. अब यदि पाकिस्तान सुपर-4 के लिए क्वालिफाई करती है, तो दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच 4 सितंबर को होगा.

हॉन्ग कॉन्ग को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है

पाकिस्तान टीम यदि हॉन्ग कॉन्ग को हल्के में लेती है, तो यह उसे भारी पड़ सकता है. इससे पहले टीम इंडिया ने हॉन्ग कॉन्ग को 40 रनों से हराया था. तब भारतीय टीम ने 193 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में हॉन्ग कॉन्ग ने 5 विकेट पर 152 रन बना दिए थे. साथ ही हॉन्ग कॉन्ग टीम क्वालिफायर राउंड में भी एक भी मैच नहीं हारी थी. ऐसे में पाकिस्तान को सतर्क रहना होगा, वरना उलटफेर का शिकार होना पड़ सकता है.

