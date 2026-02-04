कोलंबो पहुंचते ही पाकिस्तानी टीम को बारिश ने 'घेरा', आयरलैंड संग वार्म-अप मैच रद्द

आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान का आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र वार्म-अप मैच बुधवार (4 फरवरी) को रद्द कर दिया गया. बारिश के चलते कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड के हालात कुछ सही नहीं थे. बारिश इतनी हुई कि टॉस भी नहीं हो पाया.

इस मुकाबले के रद्द होने के चलते 2009 के चैम्पियंस को श्रीलंका की परिस्थितियों के अनुसार तैयारी करने का मौका नहीं मिला. पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी. ICC ने 'हाइब्रिड मॉडल' लागू किया है, ताकि पाकिस्तान और भारत एक-दूसरे के घर में मुकाबला नहीं खेलें. दोनों टीमें न्यूट्रल वेन्यू पर आमने-सामने होती हैं.

इसी बीच पाकिस्तान टीम ने भारत के खिलाफ ग्रुप मैच नहीं खेलने का फैसला लिया है. यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में निर्धारित है. पाकिस्तानी टीम ने भारत के खिलाफ मुकाबले से हटने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन अब बारिश ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है.

पाकिस्तान का अभियान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ शुरू होगा. इसके बाद वो संयुक्त राज्य अमेरिका (10 फरवरी) और नामीबिया (18 फरवरी) के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच खेलेगी. इसी बीच वो भारतीय टीम के खिलाफ नहीं खेलती है, तो बाकी के तीन मैच उसके लिए जीतने अनिवार्य होंगे. हालांकि यदि इन तीन में से एक मैच भी धुल गए, तो उसके अगले दौर में पहुंचने की संभावनाएं धूमिल हो सकती हैं.

ग्रुप स्टेज के बाद चारों ग्रुप से दो-दो टॉप टीमें सुपर-8 में प्रवेश करेंगी, सुपर-8 में आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल (4 और 5 मार्च) में पहुंचेंगी. सेमीफाइनल और फाइनल के स्थान इस पर निर्भर करेंगे कि पाकिस्तान यहां तक पहुंचता है या नहीं. अगर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो उसके मुकाबले कोलंबो में होंगे. जबकि एक सेमीफाइनल मुंबई में होगा.

पाकिस्तान की टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा मोहम्मद नफाय (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक.

