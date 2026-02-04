scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोलंबो पहुंचते ही पाकिस्तानी टीम को बारिश ने 'घेरा', आयरलैंड संग वार्म-अप मैच रद्द

पाकिस्तानी टीम को आगामी टी20 वर्ल्ड कप के दौरान अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में ही खेलने हैं. टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का एक वार्म-अप मैच आयरलैंड के खिलाफ निर्धारित था, जो बारिश के चलते पूरी तरह धुल गया.

Advertisement
X
पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस मैच रद्द हो गया. (Photo: AFP/Getty Images)
पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस मैच रद्द हो गया. (Photo: AFP/Getty Images)

आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान का आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र वार्म-अप मैच बुधवार (4 फरवरी) को रद्द कर दिया गया. बारिश के चलते कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड के हालात कुछ सही नहीं थे. बारिश इतनी हुई कि टॉस भी नहीं हो पाया. 

इस मुकाबले के रद्द होने के चलते 2009 के चैम्पियंस को श्रीलंका की परिस्थितियों के अनुसार तैयारी करने का मौका नहीं मिला. पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी. ICC ने 'हाइब्रिड मॉडल' लागू किया है, ताकि पाकिस्तान और भारत एक-दूसरे के घर में मुकाबला नहीं खेलें. दोनों टीमें न्यूट्रल वेन्यू पर आमने-सामने होती हैं.

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड कप से पहले ईशान ने लगाई ICC रैंकिंग में 32 पायदान की छलांग, ये पाकिस्तानी बना नंबर-1 ऑलराउंडर

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan Cricket Team
4-5 दिनों में PAK पलटी मारेगा... अश्विन ने पड़ोसी मुल्क को लताड़ा
Salaam Cricket
T20 वर्ल्ड कप से पहले 'सलाम क्रिकेट', आजतक के मंच पर जुटेंगे दिग्गज
Kapil Dev
Kapil Dev बोले- Pakistan की एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी
Shakib Al Hasan
T-20 World Cup में Shakib Al Hasan के नाम ये रिकॉर्ड!
Pat Cummins
T-20 World Cup को लेकर Cummins ने किया बड़ा खुलासा!

इसी बीच पाकिस्तान टीम ने भारत के खिलाफ ग्रुप मैच नहीं खेलने का फैसला लिया है. यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में निर्धारित है. पाकिस्तानी टीम ने  भारत के खिलाफ मुकाबले से हटने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन अब बारिश ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है.

Advertisement

पाकिस्तान का अभियान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ शुरू होगा. इसके बाद वो संयुक्त राज्य अमेरिका (10 फरवरी) और नामीबिया (18 फरवरी) के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच खेलेगी. इसी बीच वो भारतीय टीम के खिलाफ नहीं खेलती है, तो बाकी के तीन मैच उसके लिए जीतने अनिवार्य होंगे. हालांकि यदि इन तीन में से एक मैच भी धुल गए, तो उसके अगले दौर में पहुंचने की संभावनाएं धूमिल हो सकती हैं.

ग्रुप स्टेज के बाद चारों ग्रुप से दो-दो टॉप टीमें सुपर-8 में प्रवेश करेंगी, सुपर-8 में आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल (4 और 5 मार्च) में पहुंचेंगी. सेमीफाइनल और फाइनल के स्थान इस पर निर्भर करेंगे कि पाकिस्तान यहां तक पहुंचता है या नहीं. अगर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो उसके मुकाबले कोलंबो में होंगे. जबकि एक सेमीफाइनल मुंबई में होगा.

पाकिस्तान की टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा मोहम्मद नफाय (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement