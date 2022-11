T20 World Cup 2022: पाकिस्तानी PM शहबाज ने भारत की हार का उड़ाया मजाक, फैंस ने जमकर लगाई क्लास

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया का सफर खत्म हो गया है. 10 नवंबर को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से मिली हार के बाद भारत का टी-20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूट गया. अब वर्ल्ड कप का फाइनल 13 नवंबर को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. भारत की हार हुई तो इसपर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ का रिएक्शन भी आया.



पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने भारत की हार पर ट्वीट किया और रविवार को इंग्लैंड-पाकिस्तान के फाइनल मुकाबले की बात की. लेकिन यहां उन्होंने टीम इंडिया को ट्रोल करने की कोशिश की. जिसपर भारतीय फैन्स का गुस्सा भड़क गया और उन्हें इसका जवाब भी दिया.



दरअसल, शहबाज़ शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि रविवार को 152/0 बनाम 170/0 का फाइनल मुकाबला होगा. बता दें कि भारत को टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल यानी गुरुवार को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार मिली है, ऐसे में इंग्लैंड का स्कोर 170/0 रहा. जबकि पिछले टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था, उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 152/0 था. शहबाज़ शरीफ ने इसी बात का जिक्र तंज कसते हुए किया.



शहबाज़ शरीफ के ट्वीट पर भड़के लोग



पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस तरह के ट्वीट पर भारतीय यूज़र्स ने करारा जवाब दिया. कुछ यूज़र्स ने लिखा कि आप किसको सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपका पैसा तो इंग्लैंड में ही इन्वेस्ट हुआ है. कुछ ट्विटर यूजर्स ने लिखा कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं या फिर पाकिस्तान के प्राइम कॉमेडियन? भारतीय यूज़र्स ने शहबाज शरीफ को 1971 की लड़ाई की भी याद दिला दी और कहा कि तुम्हारा रिकॉर्ड तो 93000/0 था. सिर्फ भारतीय यूज़र्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी यूजर्स ने भी शहबाज शरीफ को ट्रोल किया और लिखा कि वर्ल्ड कप के अलावा मुल्क पर भी फोकस कर लें.

Sick burn burn 🔥 Shiva. Lekin aap support kisko karoge? Pakistan se paisa khaate ho, England mein invest karte ho. Dono hi apne hain. — Rofl Gandhi 2.0 🏹 (@RoflGandhi_) November 10, 2022

Are you Prime Minister of Pakistan or Prime Comedian? — Varun Kumar Rana 🇮🇳 (@VarunKrRana) November 10, 2022

@CMShehbaz World Cup k elawa b mulk mai bht kam hen un pr b thora focus kr lein 🙏🏼😕 — Annie Abbasi (@annie_abbasii) November 10, 2022

Still your 93,000/0 record is better pic.twitter.com/OE4AEG1Kjv — DShashwaTx (@LamerGappu) November 10, 2022

पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने क्या कहा?

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा कि भारत के लिए यह शर्मनाक हार है, इतनी बुरी तरह बॉलिंग करके हारना शर्मनाक है. अब मेलबर्न में होने वाले फाइनल में हमारी मुलाकात नहीं होगी.

Embarrassing loss for India. Bowling badly exposed. No meet up in Melbourne unfortunately. pic.twitter.com/HG6ubq1Oi4 — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 10, 2022

भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल में क्या हुआ?



टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया की करारी हार हुई है. भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 का स्कोर बनाया था. टीम इंडिया की बल्लेबाजी इस मैच में फ्लॉप साबित हुई और रोहित-राहुल की ओपनिंग जोड़ी ने निराश किया. इसके बाद सूर्या और ऋषभ पंत भी नहीं चल पाए. अंत में हार्दिक पंड्या की कमाल की बल्लेबाजी के दमपर भारत सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया. दूसरी ओर इंग्लैंड ने इस मैच को एकतरफा बना दिया. इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए ही इस स्कोर को हासिल कर लिया.

इंग्लैंड की सलामी जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों को स्कूली बच्चों की तरह मैदान के चारों ओर धुन दिया. बटलर ने 49 गेंद में नौ चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 80 और एलेक्स हेल्स ने 47 गेंद में नाबाद 86 रन बनाए, जिसमें चार चौके और सात छक्के शामिल थे. ग्रुप चरण में शीर्ष रहने वाली भारतीय टीम का कोई दांव आज नहीं चल सका. बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी निराश किया. मोहम्मद शमी से लेकर अर्शदीप सिंह तक सभी नाकाम रहे और हेल्स तथा बटलर ने भारत-पाकिस्तान फाइनल की संभावनाएं ध्वस्त कर दीं.