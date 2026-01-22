बांग्लादेश की फिसड्डी टीम के लिए पाकिस्तान भी देगा T20 वर्ल्ड कप की कुर्बानी! भारत के खिलाफ अचानक जागा भाईचारा

पाकिस्तान का अचानक बांग्लादेश के लिए भाईचारा जाग उठा है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप में अगर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम नहीं खेलती है, तो पाक‍िस्तान भी इस टूर्नामेंट का बायकॉट कर सकता है.

पाक‍िस्तानी मीडिया में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं. ध्यान रहे टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 7 फरवरी से भारत में होना है. वहीं बांग्लादेश की टीम को अपने सभी ली मैच भारत में खेलने हैं. इनमें 3 मैच कोलकाता और 1 मैच मुंबई में है.

जियो न्यूज को सूत्रों ने बताया अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) बांग्लादेश की उस मांग को नहीं मानती, जिसमें उसने भारत से अपने मैच हटाकर श्रीलंका में कराने की बात कही है, तो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर सकता है.

बांग्लादेश ने भारत में अपने मैच खेलने से साफ इनकार कर दिया है. उसने इसके पीछे भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़े राजनीतिक संबंधों और सुरक्षा चिंताओं को वजह बताया है. बांग्लादेश चाहता है कि उसके सभी वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में कराए जाएं, जो टूर्नामेंट का सह-मेजबान देश है.

हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तब तल्खी देखी गई जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार देखने को म‍िला. इसका असर बाद में क्रिकेट पर भी देखने को म‍िला. इसके बाद मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइटराइडर्स फ्रेंचाइजी ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर आईपीएल 2026 से बाहर कर दिया गया. इसके बाद बांग्लादेश ने भी आईपीएल प्रसारण पर बैन लगा द‍िया. बाद में टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग तेज कर दी.

हालांकि, ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की इस मांग को खारिज कर दिया. इसके बाद BCB ने भारत का दौरा न करने के अपने रुख को दोहराया है.

अब बांग्लादेश के सामने दो ही रास्ते बचे हैं, तो वह अपनी मांग वापस ले, फिर टूर्नामेंट से हट जाए, जिसके बाद उसकी जगह किसी दूसरी टीम को शामिल किया जा सकता है. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है. वहीं BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने पहले कहा था कि उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत के लिए ICC से और समय मांगा है.

सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश सरकार आज इस मुद्दे पर खिलाड़ियों से चर्चा करेगी, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा. बताया गया है कि अधिकांश सीनियर खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप खेलने के पक्ष में हैं.

ICC ने अपने बयान में कहा है कि बिना किसी ठोस सुरक्षा खतरे के टूर्नामेंट का शेड्यूल बदलना एक गलत मिसाल कायम करेगा, जिससे भविष्य के ICC टूर्नामेंट्स की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं.

शेड्यूल के मुताबिक, बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया है. इसके पहले तीन मैच कोलकाता में होने हैं. इसके बाद बांग्लादेश अपना आखिरी ग्रुप मैच 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ खेलेगा.

बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप के लीग मैच

7 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs वेस्टइंडीज, दोपहर 3 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)

9 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs इटली, सुबह 11 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)

14 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs इंग्लैंड, दोपहर 3 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)

17 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs नेपाल, शाम 7 बजे, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)

