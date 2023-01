Babar Azam Video: पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने किया स्पेशल पोस्ट, जानिए क्या कहा

Babar Azam Video: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम लगातार मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं. घरेलू मैदान पर वनडे और टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब उनकी कप्तानी पर भी उंगलियां उठने लगी हैं. अब सोशल मीडिया पर उनके कुछ पर्सनल वीडियो और फोटोज लीक होने का दावा किया जा रहा था. हालांकि बाद में पता चला है कि पैरोडी अकाउंंट के जरिए ये सबकुछ किया जा रहा था.

अब पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की. इस तस्वीर में बाबर किसी नदी के किनारे बैठे नजर आ रहे हैं. साथ ही पोस्ट में लिखा, 'खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं लगता.' इस पर कुछ यूजर्स ने कमेंट करते हुए बाबर के ठीक रहने की उम्मीद भी जताई.

Doesn't take too much to be happy ☺️ pic.twitter.com/udKmZTHl6V