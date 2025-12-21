एक फोन कॉल और वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो गए शुभमन गिल... रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा

भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम से शुभमन गिल का बाहर होना जहां भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए चौंकाने वाला था, वहीं यह फैसला खुद गिल के लिए भी किसी झटके से कम नहीं रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिल को अपने चयन न होने की जानकारी टीम के आधिकारिक ऐलान से कुछ ही मिनट पहले दी गई थी, जिससे पूरा मामला और भी अप्रत्याशित हो गया.

Cricbuzz की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 2 बजे BCCI ने अपने कार्यालय से T20 वर्ल्ड कप टीम और उससे पहले होने वाली न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया. उसी से कुछ देर पहले गिल को फोन कर इस फैसले से अवगत कराया गया. इतनी देर से आई सूचना के कारण गिल के पास न तो तैयारी का समय था और न ही स्थिति को समझने की कोई स्पष्टता.

यह भी पढ़ें:

यात्रा के दौरान मिली खबर

रिपोर्ट में बताया गया है कि गिल उस समय अहमदाबाद से चंडीगढ़ लौट रहे थे. वह पहले ही शहर छोड़ चुके थे, जब उन्हें टीम से बाहर किए जाने की सूचना मिली. यह स्पष्ट नहीं है कि किस अधिकारी ने उन्हें यह जानकारी दी, लेकिन इतना तय है कि गिल को यह खबर यात्रा के दौरान मिली और सार्वजनिक घोषणा से ठीक पहले उन्हें अपने भविष्य का पता चला.

वर्ल्ड कप और न्यूज़ीलैंड सीरीज़ की तैयारी में थे गिल

गिल का बाहर होना इसलिए भी हैरान करने वाला रहा क्योंकि वह T20 वर्ल्ड कप और न्यूज़ीलैंड सीरीज़ दोनों के लिए खुद को तैयार मान रहे थे. इतना ही नहीं, वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें और आखिरी T20I में खेलने के लिए भी उत्सुक थे.

लखनऊ में खेले जाने वाले चौथे T20I से वह दाहिने पैर में हल्की चोट (niggle) के कारण बाहर हो गए थे, हालांकि वह मैच बाद में रद्द हो गया. इसके बावजूद, गिल जरूरत पड़ने पर दर्द के साथ खेलने को भी तैयार थे.

लेकिन मेडिकल टीम ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी. आशंका थी कि अगर चोट बढ़ी, तो बड़े टूर्नामेंट से पहले यह नुकसानदेह साबित हो सकती है. बाद में BCCI ने पुष्टि की कि 16 दिसंबर को लखनऊ में नेट्स में बल्लेबाज़ी के दौरान गिल के दाहिने पैर में इम्पैक्ट इंजरी हुई थी और इलाज के बाद उनमें सुधार के संकेत मिले थे.

यह भी पढ़ें:

संजू सैमसन को मिला मौका, टॉप ऑर्डर में बदलाव

गिल की अनुपस्थिति ने संजू सैमसन के लिए दरवाज़ा खोल दिया. उन्होंने अहमदाबाद T20I में खेला और अब वे T20 सेटअप में अभिषेक शर्मा के साथ भारत के पसंदीदा ओपनिंग पार्टनर बनकर उभरे हैं. ईशान किशन को अतिरिक्त ओपनिंग विकल्प के तौर पर बरकरार रखा गया है, जिससे भारत के टॉप ऑर्डर संयोजन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है.

शुभमन गिल का फीका T20I फॉर्म

हालांकि गिल को बाहर किए जाने की वजह सिर्फ टाइमिंग नहीं थी. बीते कुछ महीनों में T20I क्रिकेट में उनका प्रदर्शन लगातार सवालों के घेरे में रहा है. एशिया कप (सितंबर) से T20I टीम में वापसी के बाद गिल ने 15 मैचों में 291 रन बनाए हैं. उनका औसत करीब 24.25 और स्ट्राइक रेट लगभग 137 रहा, लेकिन वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई T20I सीरीज़ में भी उनका संघर्ष जारी रहा, जहां उन्होंने खेले गए तीन मैचों में सिर्फ 32 रन बनाए.

चयनकर्ताओं की सफाई: यह क्षमता पर सवाल नहीं

हालांकि टीम के ऐलान के बाद चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने स्थिति को स्पष्ट करने में देर नहीं की. मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने साफ कहा कि गिल को बाहर करना उनकी दीर्घकालिक क्षमता पर सवाल नहीं है. यह फैसला टीम बैलेंस और वर्ल्ड कप के लिए चुने गए कॉम्बिनेशन, खासकर टॉप ऑर्डर की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है, न कि सिर्फ व्यक्तिगत फॉर्म के आधार पर.

यह भी पढ़ें:

अब आगे क्या?

फिलहाल चंडीगढ़ लौट चुके शुभमन गिल अब घरेलू क्रिकेट पर फोकस करेंगे. वह विजय हज़ारे ट्रॉफी में पंजाब का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसके बाद जनवरी की शुरुआत में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम से जुड़ सकते हैं.

भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन.

